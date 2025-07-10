Ella es Sara Cardona, la reportera paisa que brilla y enamora en la televisión estadounidense

El nombre de la periodista colombiana Sara Cardona ha acaparado todas las tendencias en Estados Unidos desde el pasado 1 de octubre luego que una foto suya se viralizara.

¿Por qué la periodista colombiana Sara Cardona es tendencia en Estados Unidos?

Sara Cardona se desempeña como periodista y reportera deportiva, siendo una de las mujeres más conocidas en este ámbito en Estados Unidos.

La periodista se ha vuelto tendencia en el país norteamericano y en Colombia en los últimos días luego que una foto suya durante un cubrimiento del Monday Night Football de la National Football League (NFL) se viralizara en redes sociales.

Todo sucedió durante el encuentro entre los New York Jets y los Miami Dolphins en el Hard Rock Stadium en donde estuvo haciendo reportería desde el campo de juego.

Ese día Sara tras cumplir con su labor compartió una foto suya de lo que fue esa noche de cubrimiento deportivo, en esta imagen la periodista luce un vestido azul claro y posa de manera sonriente con el micrófono en la mano.

Late post from Monday Night Football (Última publicación del Monday Night Football).

Esta imagen se volvió viral en redes sociales y hasta la publicación de esta nota tiene más de 18 millones de visualizaciones y 50 mil likes. Tanto fue la viralización de esta foto que la misma Sara se mostró sorprendida cuando iba por los 10 millones de visualizaciones.

“10 millones de visitas a esta publicación... una locura”.

¿Quién es Sara Cardona, la periodista deportiva que tiene enamorados a todos en Estados Unidos?

Esta foto ha hecho que el nombre de la periodista se convierta en uno de los más comentados por estos días a nivel nacional e internacional, lo cual ha despertado el interés de los internautas por conocer más detalles de la vida de Sara.

Sara Cardona nació en Medellín, Colombia, y se mudó con su mamá a Estados Unidos cuando tenía siete años.

Según ha contado en diferentes entrevistas tras terminar sus estudios de colegio supo que quería dedicarse a la comunicación social y el periodismo, en especial el deportivo. Por eso, decidió estudiar Periodismo Audiovisual en la Middle Tennessee de State University.

Tras graduarse, Sara ha logrado destacarse en diferentes e importantes medios internacionales como reportera y presentadora de grandes eventos deportivos como la NBA, NFL y otros campeonatos americanos.

¿Sara Cardona ha trabajado en periodismo en Colombia?

Sara Cardona empezó su vida en Estados Unidos a los siete años de edad, en donde tuvo un reto con el idioma, por lo que tuvo que verse obligada a aprende inglés.

Aunque es bilingüe, Sara ha hecho toda su carrera de periodismo en medios de Estados Unidos como Fox, ABC36, CBS4 y ESPN, en donde ha logrado destacarse como una de las periodistas latinas más queridas y seguidas en Estados Unidos.

Un dato curioso de Sara y su pasión por el periodismo deportivo es que este amor por los deportes nació de su padre, quien desde pequeña le enseñó todo sobre el fútbol americano y otros deportes que la hicieron enamorarse de esta profesión.