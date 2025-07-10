Karina García reveló cómo se siente antes de su pelea con Karely Ruiz: “no quiero”

Inició la cuenta regresiva para la pelea de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Karina García y la influencer mexicana Karely Ruiz , pues ambas mujeres se enfrentarán en el ring de Stream Fighters, evento organizado por el streamer Westcol.

¿Cuándo es la pelea de Karina García y Karely Ruiz?

El 15 de junio de 2025, el reconocido streamer colombiano, Luis Fernando Villa, conocido como Westcol, hizo el anuncio a través de sus plataformas digitales que la colombiana Karina García y la mexicana Karely Ruiz se enfrentarán el próximo 18 de octubre.

¿Dónde será la pelea de Karina García y Karely Ruiz?

El ring de Stream Fighters para el combate de las dos mujeres será en el Coliseo MedPlus, lugar en donde también se llevará a cabo las otras peleas como la de Yina Calderón y Andrea Valdiri. También, el evento se transmitirá en vivo.

¿Cómo se ha preparado Karina García para la pelea con Karely Ruiz?

Desde que se anunció que Karina García se enfrentaría en el ring de Stream Fighters, la paisa se ha dejado ver muy disciplinada a través de sus redes sociales en donde comparte todos los detalles sobre su entrenamiento.

Karina García reaccionó a su pelea con Karely Ruiz

Ha revelado qué tanto entrena, cuáles son los ejercicios que hace además del boxeo y también lo estricto que ha sido con su alimentación y entre otros detalles en donde se ha dejado ver muy comprometido y decidido en ganar este 18 de octubre.

¿Qué dijo Karina García días antes de su pelea con Karely Ruiz en Stream Fighters?

Este 7 de octubre, Isabella Vargas, hija de Karina García, subió una historia a través de su cuenta de Instagram en donde le preguntó a su mamá ¿cómo se siente antes de la pelea?

Karina García reveló cómo se siente antes de pelear con Karely Ruiz.

Ante la pregunta, la exparticipante de La casa de los famosos le contestó a su hija que “no quiere pelear” y, además, mencionó que está “nerviosa y ansiosa”, confesando que no quieren que le “maltraten su carita”.

Por su lado, Isabella la cuestionó en dado caso de que su nariz salga lastimada y García respondió con seguridad que “eso no va a pasar”, pero que, si le quitan una carilla de sus dientes, le pondrían otra.