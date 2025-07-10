Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daddy Yankee interpuso nueva demanda contra su exesposa: esta es la razón

En las últimas horas, se conoció que el cantante Daddy Yankee interpuso una acción legal contra Mireddys González por temas relacionados con su marca.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Daddy Yankee y su esposa Mireddys González posan para una foto en el campo antes del partido entre los Tampa Bay Buccaneers y los Carolina Panthers.
Daddy Yankee enfrenta conflicto legal con su expareja. Foto | Julio Aguilar.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, interpuso una demanda en contra de Mireddys González, su exesposa, en la que la acusa de interponerse en el uso de las marcas que están registradas a su nombre.

¿Por qué Daddu Yankee interpuso una nueva demanda en contra de su exesposa?

De acuerdo con la acción legal que fue presentada por ‘El Cartel Records Inc., asegura que la expareja del cantante busca impedir el uso de las marcas que incluyen sus nombres artísticos ‘Daddy Yankke’ y ‘DY’, la cuales, de acuerdo con la demanda, “están ligadas a la personalidad artística”, del intérprete, además de ser consideradas esenciales en su carrera.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el texto que interpuso la compañía, cualquier intento por parte de González que impida el uso de las marcas mencionadas podría significar un “daño inmediato y catastrófico” para el reguetonero, además de convertirse en un problema para sus fans y el público en general.

¿Qué pasó entre Daddy Yankee y Mireddys González, exesposa del cantante?

A raíz de este nuevo conflicto legal, cabe señalar que no es la primera vez que ambos tienen inconvenientes de este tipo, pues hace algunos meses se conoció que Mireddys envió una carta en la que dio a conocer que el intérprete registró las marcas en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO) sin su autorización, lo cual, según ella, fue una supuesta v10lación a la Ley Lanham.

Daddy Yankee asiste al Savage X Fenty Show Vol. 3 de Rihanna presentado por Amazon Prime Video.
La razón por la que Daddy Yankee interpuso demanda contra su expareja. Foto | Emma McIntyre.

Frente al actual conflicto, los representantes del artista señalan la posición de González “carece de cualquier interés personal de propiedad sobre el uso de las mismas”.

Por su parte, María Antongiorgi Jordán, la jueza que lleva el caso, emitió una orden en la que le pidió a la mujer que responda la demanda en 48 horas.

Daddy Yankee asiste a un partido amistoso de fútbol de pretemporada entre el Arsenal FC y el FC Barcelona en el SoFi Stadium.
Daddy Yankee interpuso demanda contra su exesposa. Foto | Photo by ge.

Entre tanto, el legendario artista urbano se mantiene en la búsqueda de cualquier acción legal que le permita proteger sus marcas personales, pues, en caso de no lograrlo, no solo correría peligro su imagen, sino también el prestigio que ha alcanzado a lo largo de todos los años que lleva de carrera.

