Pipe Bueno lanzó "Noveno piso" y sorprende con curiosa revelación: "Me recuerda a una exnovia"

Pipe Bueno abrió su corazón y contó la historia detrás de “Noveno piso”, canción que le hizo recordar una compleja relación del pasado.

Pipe Bueno reveló inédita historia con expareja
Pipe Bueno se sinceró sobre expareja tras lanzamiento de canción. (Foto Canal RCN)

El cantante Pipe Bueno se posiciona como uno de los máximos referentes del género popular en Colombia y Latinoamérica, por lo que su música y publicaciones siempre dan de qué hablar.

¿Cuál fue la confesión que hizo Pipe Bueno sobre su canción "Noveno piso"?

Pipe Bueno lanzó recientemente una nueva canción junto al artista mexicano Eden Muñoz llamada "Noveno piso", una composición con una letra cargada de sentimiento que le hizo recordar una exnovia al cantante.

Pipe, les reveló a sus seguidores en un video compartido en sus redes sociales que esta canción le recordaba una etapa en su vida que no fue buena a nivel sentimental y que llegó hasta sacar una versión más tóxica.

Esta canción me recuerda a una exnovia que tuve que sacó la peor versión de mí.

Sin embargo, el artista aseguró que a pesar de lo malo de la relación amorosa del pasado fue que le sirvió para madurar y saber lo que realmente quería para su vida.

Pipe Bueno expresó que ese amor del pasado lo hizo volverse mejor en sus relaciones y por eso, hoy en día puede dar muestra de esto con Luisa Fernanda W, mamá de sus dos hijos: Máximo y Domenic.

A los amores tóxicos siempre hay que agradecerles porque hacen que uno sepa después qué quiere uno y que no en su vida.

¿De qué trata "Noveno piso", canción de Pipe Bueno y Eden Muñoz?

Precisamente, según Pipe Bueno basado en su historia personal de eso trata "Noveno piso", una canción que hace que las personas pasen por todos los momentos y etapas tras una ruptura amorosa.

Hay que pasar por una tormenta para que después venga la calma y de eso se trata noveno piso.

Pipe Bueno se unió junto a Eden Muñoz para “Noveno piso”, un tema cargado de sinceridad brutal y que expone cada etapa del desamor.

Inspirado en una narrativa que se ha vuelto viral en redes sociales, el tema recorre las nueve plantas emocionales que se atraviesan tras una ruptura: desde la negación (“no puede ser, seguro va a volver”), pasando por la nostalgia, el autoengaño, la borrachera imprudente, hasta llegar al último nivel: la venganza sin filtros.

Cabe resaltar que, Edén Muñoz es un cantante mexicano de música regional conocido por su paso como vocalista de la banda Calibre 50 y por su exitosa carrera como solista, que inició en 2022.

