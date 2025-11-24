Estos son los platos que definirán la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity: ¡Se acabó el tiempo!

La gran final de MasterChef Celebrity 2025 comenzó con un ambiente cargado de emoción y expectativa. Claudia Bahamón invitó a los familiares de las cuatro finalistas y a los exparticipantes de la temporada a subir al balcón para iniciar la última prueba.

¿En qué consiste el reto final que definirá a la ganadora de MasterChef Celebrity?

Jorge Rausch fue el primero en explicar que esta prueba no sería sencilla, pues el reto final consiste en la creación de un menú completo de tres tiempos, una entrada, un plato fuerte y un postre.

"Tres platos que nos demuestren todo lo que han aprendido, y quienes son ustedes en el transcurso de esta competencia" Expresó.

Mañana los jurados definirán a la ganadora de MasterChef Celebrity 2025. Foto Canal RCN

Cada preparación debía demostrar técnica, sabor, personalidad y, sobre todo, todo lo que cada finalista aprendió durante su paso por la cocina más famosa de Colombia.

Aunque el reto ya imponía un nivel de exigencia alto, Belén Alonso agregó que cada preparación debía entregarse en tres platos idénticos, uno para cada jurado, manteniendo precisión y consistencia.

Y Nicolás de Zubiría destacó que este menú debía tener un eje narrativo claro, una historia personal que se sintiera tanto en los ingredientes como en la intención del plato, no se trataba solo de cocinar, sino de expresar identidad, origen y evolución.

"Deben relatar una historia, que haya un eje central en ese menú." Expresó.

Las finalistas disponen de dos horas y media para ejecutar todo el menú y solo 10 minutos para escoger los ingredientes necesarios en la alacena, un tiempo crucial, pasos muy medidos y cero margen de errores.

¿Qué recetas eligieron las finalistas para representar su historia en la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity?

Cada participante decidió apostar por preparaciones que conocen bien y que representan sus raíces, mientras cocinaban, sus familias se ubicaron cerca de las estaciones para seguir el proceso, motivarlas y, cuando era posible, ofrecerles pequeños consejos.

Alejandra Ávila: Eligió un menú basado en su tradición tolimense, un tamal tolimense como entrada, insulso tolimense como plato fuerte y un postre elaborado con mangostino. Su familia incluso le compartió algunos tips para perfeccionar detalles de los sabores típicos de su región.

Carolina Sabino: Presentó un menú inspirado en sus raíces costeñas y ecuatorianas, su propuesta incluyó preparaciones con carne de cangrejo, chochos ecuatorianos y perlas de pera en almíbar de corozo, un concepto que mezcla memoria familiar y sabores caribeños.

El menú final de tres tiempos puso a prueba técnica, memoria y evolución de cada participante en MasterChef Celebrity. Foto Canal RCN

Violeta Bergonzi: apostó por un menú inspirado en la Semana Santa de Popayán, y entre sus preparaciones integró pipián, salsa de caviar de luga, huevos de salmón y un encocado de pipián que acompañaba una langosta al carbón.

Valentina Taguado: Cocinó desde el corazón, inspirándose en su "familia chiquita" y en los recuerdos con su abuela, su menú incluyó un ceviche con frijol, bolitas de plátano, queso frito y un postre de mambe. Su familia incluso la ayudó a abrir un tarro de sal que le dio trabajo en plena cocina.

¿Cuándo se conocerá a la ganadora de MasterChef Celebrity 2025?

Aunque la emoción está al máximo, hoy no se conocerá el resultado final, pues será en el capítulo de mañana cuando los jurados prueben cada preparación, evalúen los tres tiempos de cada menú y tomen la decisión definitiva.

Las finalistas de MasterChef 2025 contaron su historia con sabores, técnica y corazón. La decisión final aún está por verse. Foto Canal RCN

La competencia está más reñida que nunca, y la expectativa no solo se siente entre las finalistas y sus familias, sino en todo un país que sigue esta edición con entusiasmo. La cocina está lista y el título de MasterChef Celebrity 2025 está a un paso de conocerse.