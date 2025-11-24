La Segura reveló por qué llegó a ver a Ignacio Baladán como “su peor enemigo”

En una reciente conversación en el pódcast "Para papás" que conduce Ignacio Baladán, su esposo, La Segura abrió su corazón para compartir una de las experiencias más complejas y, al mismo tiempo, más humanas que vivió durante su embarazo.

La Segura relató que, a pesar de que Ignacio estuvo presente durante los nueve meses sin faltar un solo día renunciando a salidas, fiestas y cualquier plan que pudiera separarlo de ella, hubo momentos en los que lo veía como “su peor enemigo”.

¿Qué llevó a La Segura a sentir que Ignacio Baladán era “su peor enemigo”?

Durante la conversación, la creadora de contenido explicó que no se trataba de un sentimiento constante ni racional, por el contrario, era algo que aparecía de manera inesperada, impulsado por los cambios hormonales y el torbellino emocional que vivía día a día.

En un momento llegó incluso a decirle a Ignacio que sentía que lo “odiaba”, sin comprender realmente de dónde provenía esa sensación.

Según contó, esta reacción no tenía nada que ver con la actitud de su esposo, quien siempre estuvo atento a sus necesidades, sino con un descontrol emocional que ella misma no sabía cómo manejar.

¿Cómo manejó La Segura la situación con su pareja sin caer en conflictos?

La Segura destacó que uno de los componentes más importantes para evitar discusiones o interpretaciones equivocadas fue la honestidad.

Ella decidió hablar con Ignacio con total sinceridad, explicándole que no entendía sus propias emociones, que a veces sentía rabia inexplicable y que eso no significaba que él estuviera haciendo algo mal.

La Segura reveló cómo los cambios del embarazo la llevaron a ver a Ignacio como “su enemigo”. (Foto: Canal RCN)

Esa transparencia fue clave para que Ignacio no se tomara las cosas de manera personal y que comprendiera que lo que ella experimentaba no era dirigido hacia él, sino que hacía parte del proceso natural de la gestación.

¿Qué mensaje deja el mensaje de La Segura a otras parejas que viven un embarazo?

El relato de La Segura se convirtió en una herramienta valiosa para muchas mujeres que han vivido emociones intensas durante el embarazo, y también una guía para los futuros padres, que a veces sienten miedo de no reaccionar adecuadamente ante los cambios emocionales de sus parejas.

La Segura explicó cómo la honestidad con Ignacio evitó conflictos en su embarazo.(Foto Canal RCN)

Su experiencia deja una reflexión clara, la comunicación honesta puede transformar momentos de crisis en oportunidades de unión y La Segura aseguró que, aunque hubo días difíciles, la comprensión y paciencia de Ignacio fueron fundamentales para mantener equilibrio y fortalecer su relación.