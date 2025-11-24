Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ángela Aguilar desata debate al dedicarle una canción a sus 'haters'

Ángela Aguilar volvió a ser tendencia tras dedicar “Déjame vivir” a sus críticos durante un concierto, reactivando la polémica en torno a su uso de temas clásicos.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Angela Aguilar llega a la ceremonia de los Premios Platino al cine iberoamericano en el hotel Xcaret de Playa del Carmen, México.
Ángela Aguilar en medio de la conversación tras publicarse video cantando. Foto | Carl de Souza.

Ángela Aguilar causó polémica al lanzar un comentario de doble sentido en medio de la canción “Déjame vivir”, una pieza emblemática del repertorio de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel.

Ángela aseguró que esa presentación se la dedicaba entre risas a quienes la critican con frecuencia, un gesto que más tarde impulsó aún más la discusión en redes sociales.

¿Qué ocurrió exactamente con Ángela Aguilar en el escenario?

Ángela siguió con el show con total naturalidad, incluso agregó algunos pasos de baile y tuvo que contener la risa mientras avanzaba la interpretación.

 

Sus seguidores se dividieron y algunos lo tomaron como un acto divertido y otros lo vieron como una provocación innecesaria que reabría una discusión que parecía estar superada sobre el respeto hacia obras musicales que han marcado una generación completa.

¿Por qué volvió a relacionarse Ángela Aguilar con la controversia de “La gata bajo la lluvia”?

La reacción no surgió únicamente por el comentario, sino porque muchos aún recuerdan la polémica que Ángela enfrentó cuando lanzó una versión del clásico “La gata bajo la lluvia”, que terminó publicada bajo el título “Invítame a un café” debido a temas legales.

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto
Una risa, una frase y una canción bastaron para que Ángela Aguilar se volviera tendencia. (Foto AFP/Giorgio Viera).

Ese cambio provocó molestias entre varios seguidores, quienes cuestionaron la decisión y señalaron que podía interpretarse como una forma de apropiarse de una obra ajena, especialmente cuando tiempo después, recibió un reconocimiento por esa misma canción.

¿Cómo influye este episodio en la imagen de Ángela Aguilar?

La escena de “Déjame vivir” revivió el debate sobre qué tanto debería involucrarse Ángela con repertorios tan representativos y sobre la forma en que afronta las críticas.

Ángela Aguilar volvió a encender la polémica con una inesperada dedicatoria en pleno show.
Ángela Aguilar volvió a encender la polémica con una inesperada dedicatoria en pleno show. Foto | Jason Koerner.

Su mensaje directo y su risa espontánea fueron interpretados como una muestra de confianza y burla hacia sus seguidores, además de una manera de decir que no se dejará intimidar por comentarios negativos.

Lo que claramente pudo afectar su imagen, especialmente porque el público mexicano suele tener especial sensibilidad con el legado musical de artistas como Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, cuyas obra han marcado generaciones.

