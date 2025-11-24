¿Evaluna fue adoptada? Un video de Mau y Ricky volvió a desatar el rumor en redes

Un video de Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner, volvió a hacerse viral en plataformas como TikTok e Instagram, reabrió una pregunta que muchos comenzaron a hacerse: ¿Evaluna fue adoptada?

La conversación surgió a partir de un podcast donde revelaron una historia familiar que algunos usuarios interpretaron como una confesión de la adopción de Evaluna.

¿De dónde surge la idea de que Evaluna Montaner es adoptada?

El rumor tomó fuerza cuando Mau y Ricky narraron cómo fue la llegada de Evaluna, y expresaron que cuando eran niños, su papá regresó de una gira internacional con una sorpresa inesperada.

Dicen que lo vieron entrar “cargando algo”, y que pensaron inicialmente que traía un perrito en brazos, pero en realidad era una bebé que años después se convertiría en la artista que hoy es reconocida como Evaluna Montaner.

¿Mau y Ricky realmente revelaron un secreto de la familia Montaner?

Aunque en redes sociales muchos intentaron buscar significados ocultos, la mayoría de los seguidores de la familia Montaner coincide en que se trató simplemente de una broma entre hermanos.

La llegada de Evaluna a los Montaner volvió a ser tema de conversación y aquí está la versión completa. | Foto: Romain Maurice | Getty Images via AFP

Pues Mau y Ricky han construido parte de su personalidad pública alrededor del humor, y suelen reírse de anécdotas curiosas de su infancia o de las ocurrencias de sus padres.

Incluso mencionaron que Evaluna conoció esta historia cuando tenía alrededor de diez años y que la conversación fue parte de una dinámica familiar llena de risas.

¿Por qué la anécdota de Mau y Ricky desató tanta reacción en redes sociales?

El video volvió a circular porque sus seguidores suelen rescatar contenidos pasados en busca de momentos llamativos, y en este caso era una situación que se prestaba para interpretarse como un misterio sin resolver.

Mau y Ricky revelaron una anécdota familiar que muchos tomaron como confesión./AFP: Jamie McCarthy

Además, Evaluna, al ser la menor y una figura muy querida por el público, suele ser el centro de bromas y comentarios dentro de su propia familia.

Mau y Ricky comentaron entre risas que Evaluna fue “un regalo con trampa”, refiriéndose a que, gracias a su llegada, años después entró a la familia Camilo, su ahora esposo, con quien también comparten una relación cercana y expuesta públicamente a través de su contenido en redes sociales.