Taguado reaccionó al elevado regaño de Nicolás de Zubiría en la semifinal de MasterChef Celebrity

Valentina Taguado se expresó con sus seguidores y compartió su experiencia tras tenso reto en el que recibió regaño en MasterChef.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Nicolás de Zubiría, Valentina Taguado
Taguado reaccionó al elevado regaño de Nicolás de Zubiría en la semifinal de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

En el más reciente reto de MasterChef Celebrity 2025, una de las semifinalistas más afectadas fue la locutora Valentina Taguado. La producción del Canal RCN llegó hasta La Guajira, lugar en el que las cinco participantes que siguen en competencia tienen que enfrentarse a tres retos, ya van dos.

Para el segundo reto de semifinal, se repartieron recetas al azar. A Valentina Taguado le correspondió preparar Croquembouche, hubo un momento del capítulo en el que se estaba quedando sin tiempo.

¿Por qué Nicolás de Zubiría regañó a Valentina Taguado en la semifinal de MasterChef Celebrity?

Faltando 20 minutos para que se acabara el tiempo, el chef Nicolás de Zubiría visitó la estación de la locutora y la regañó, pues estaba desorientada y eso no le permitía concentrarse.

Nicolás de Zubiría le llamó la atención a Valentina Taguado diciéndole que se le fueron las luces, a la vez que le indicó que ella era mucha más cocinera de lo que estaba pasando en ese momento. La locutora aguantó las ganas de llorar.

Nicolás de Zubiría, Valentina Taguado
Valentina Taguado recibió fuerte regaño de Nicolás de Zubiría en MasterChef | Foto del Canal RCN.

En adición, el chef cartagenero aseguró que no le gusta hablar así, pero era justo. Después, la presentadora Claudia Bahamón le ayudó a Taguado y lograron cumplir con el Croquembouche.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado al regaño de Nicolás de Zubiría y a quiénes les agradeció?

Valentina Taguado quiso compartir su experiencia en el segundo reto de semifinal, razón por la que compartió un post en su perfil oficial de Instagram. Se trata de una recopilación de varias fotografías, también aprovechó para reaccionar al regaño de Nicolás de Zubiría, agradeció a Claudia Bahamón, Belén Alonso y Valeria Aguilar.

Valentina Taguado
Valentina Taguado se desesperó en la semifinal de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

"Amado, dolido y retador Croquembouche. Gracias, Nicolás de Zubiría por el regaño increíblemente necesario. Gracias, Claudia Bahamón por tus cabellos de caramelo. Gracias, Belén Alonso por tu profesionalismo. Gracias, Valeria Aguilar por quemarte conmigo", dice la descripción de Valentina Taguado.

En definitiva, este reto fue de los más difíciles para Valentina Taguado, pues hubo un momento en el que pensó que no iba a lograrlo y, por ende, eso le restaría puntos para pasar a la gran final de MasterChef, la cual es el martes 25 de noviembre de 2025.

