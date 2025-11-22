Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Los momentos que no se olvidarán de MasterChef Celebrity 2025, ¿cuál fue el mejor?

El amor, la amistad y una renuncia marcaron esta temporada de MasterChef Celebrity, que en contados días conocerá a su ganadora.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes viven un romance, mientras Yesenia Valencia decide abandonar la competencia.
Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes se enamoraron, mientras que Yesenia Valencia renunció a la competencia. Fotos: Canal RCN

MasterChef Celebrity 2025 está llegando a su final. Esta temporada ha dejado momentos únicos e inolvidables, evidenciando que estará en la mente del público por muchos años.

El próximo martes 25 de noviembre conoceremos al ganador y mientras tanto conozcamos esos hechos que marcaron esta temporada y que dieron mucho de qué hablar en redes sociales.

¿Cuál pareja nació en MasterChef Celebrity 2025?

Entre los fogones de la cocina más famosa del mundo floreció el amor. Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes quedaron flechados e iniciaron un noviazgo formalmente. La relación va viento en popa, tanto, que recientemente Yepes celebró junto a Caterin su cumpleaños, además, ya hicieron un viaje juntos fuera del país.

La actriz se enamoró del excapitán de la Selección Colombia tras un matrimonio con Tommy Vásquez y una corta relación con un misterioso hombre que nunca presentó en redes sociales.

Un error le costó su salida de MasterChef a Caterin Escobar.
Caterin Escobar fue la octava eliminada de MasterChef Celebrity. Foto: Canal RCN

Yepes, por su parte, se había separado de su esposa y se volvió a enamorar al quedar deslumbrado con la actriz caleña.

Otro hecho relevante de esta temporada fue la renuncia de Yesenia Valencia. La actriz dio un paso al costado más antes de lo esperado. Antes de que escuchara si sería o no eliminada, Yesenia prefirió renunciar, causando mucha sorpresa entre los jurados y sus propios compañeros.

La decisión de Valencia causó gran revuelo, aunque ella explicó las razones. Según manifestó, estaba agotada del ritmo frenético de las grabaciones y sentía que había dejado de lado sus otros compromisos profesionales.

Así como el amor, las amistades también florecieron en MasterChef Celebrity. La más destacada, quizás, la de Valentina Taguado, Valeria Aguilar y Raúl Ocampo. Los tres forjaron un gran vínculo y aun después de las grabaciones siguen en contacto.


Valeria y Valentina fueron más allá y decidieron crear un espacio de comedia y charla llamado ‘Todo Vale’. Las creadoras de contenido adelantan una gira por el país y han tenido gran acogida por parte del público.

Alejandra Ávila y Jorge Herrera han sido otros nombres que han retumbado en esta décima temporada de MasterChef. Alejandra, en uno de sus primeros retos, se arriesgó y creó un postre dulce con mojojoy. La receta generó muchos aplausos y un cachete de Jorge Rausch.

Alejandra Ávila sorprende a los jurados.
En uno de sus primeros retos, Alejandra Ávila sorprendió con un postre de mojojoy. (Foto Canal RCN)

Herrera, por su parte, muy recordado por su personaje de ‘don Hermes’ en ‘Yo soy Betty, la fea’, se reintegró a la competencia, pero muy rápido salió. Apenas una semana duró la segunda etapa del actor en las cocinas de MasterChef.

¿Quiénes son las semifinalistas de MasterChef Celebrity 2025?

Este martes conoceremos a la ganadora de MasterChef Celebrity 2025. Cinco mujeres están en la semifinal y sueñan con el triunfo definitivo. Ellas son: Alejandra Ávila, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado y Michelle Rouillard.

Estas cocineras han sabido sortear dificultades y salir adelante en momentos difíciles. Han protagonizado días complejos, pero hoy están a apenas un paso de convertirse en la nueva MasterChef de Colombia.

