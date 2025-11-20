Violeta Bergonzi de MasterChef sorprendió con drástico cambio de look: así quedó

La presentadora y semifinalista de MasterChef Celebrity, Violeta Bergonzi, sorprendió a sus seguidores con un drástico cambio de look.

¿Cómo quedó Violeta Bergonzi de MasterChef Celebrity tras cambio de look?

La recordada presentadora de Buen día, Colombia apareció en sus historias de Instagram desde su salón de belleza de confianza.

Allí Violeta dejó ver gran parte del proceso de su cambio de look, precisamente, empezó mostrando las técnicas que utilizaban en dicho salón de belleza, algo que a modo de broma calificó como de 'sobreactuados'.

Acá tienen técnicas tailandesas hasta para desenredar, visajosas.

Violeta en medio de todo este proceso de su cambio de look asustó a sus seguidores al anunciarles que supuestamente se cortaría su cabello varios centímetros, explicando con sus manos que lo dejaría hasta su mentón.

Me acaban de decolorar, no te asustes, que hasta ahora empezamos. Me lo voy a cortar aquí

Violeta Bergonzi dejó ver todo el proceso de su cambio de look. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi tras ver su nuevo look?

Violeta Bergonzi tras varias horas de expectativa reapareció en sus historias de Instagram con el resultado de su cambio de look.

La presentadora apareció con su cabello completamente suelto y cepillado con ondas, poniendo fin así a su teoría que se lo cortaría hasta encima de los hombros.

La participante de MasterChef Celebrity decidió cambiarse el tono de su cabello dejando atrás el color rojo oscuro que tenía por un tono más claro, el cual ella definió como un cobrizo.

Violeta se mostró encantada con su nuevo estilo y color de cabello asegurando que le daba más luz a su rostro.

Un color divino, cobrizo, con luz, no me puse a inventar en mi casa y vine donde un profesional.

¿Qué reacciones ha dejado el cambio de look de Violeta Bergonzi?

Como era de esperarse, el cambio de look de la semifinalista de MasterChef Celebrity no ha pasado por desapercibido en redes.

La presentadora ha recibido un sinfín de elogios por su nuevo estilo de cabello, el cual para muchos de sus seguidores la hace ver más joven.

Asimismo, muchos le pidieron que compartiera un video y fotos en donde dejara ver con detalle su nuevo estilo de cabello.

Violeta Bergonzi reveló su nuevo look. (Foto Canal RCN)

Si no te quieres perder ningún detalle de la final de MasterChef Celebrity conéctate el próximo 25 de noviembre a las 8 p.m. por la App y señal en vivo del Canal RCN.