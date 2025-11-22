Valentina Taguado y Valeria Aguilar soltaron advertencia que huele a venganza en MasterChef 2025

Pronto se conocerán a las cuatro finalistas de MasterChef Celebrity 2025, pues los días están contados para que se termine la producción culinaria del Canal RCN.

La locutora Valentina Taguado es una de las celebridades semifinalistas, razón por la que debe demostrar todo lo que tiene para no ser eliminada. Sin embargo, no todo es competencia, ya que en los tiempos libres aprovecha para hacer reír.

Artículos relacionados Miss Universo Los mejores memes y reacciones que dejó la coronación de la nueva Miss Universo 2025

¿Por qué Valeria Aguilar estuvo en la semifinal de MasterChef Celebrity 2025?

En esta semifinal de MasterChef Celebrity, 10 años, la cocina más importante del mundo arribó a La Guajira con sorpresas, puesto que varios exparticipantes ayudaron a las semifinalistas.

En ese sentido, una de las exparticipantes que estuvo fue Valeria Aguilar, quien se convirtió en una gran amiga para Valentina Taguado. Por ende, ambas querían cocinar juntas y no dudaron en lanzar una cómica advertencia dado el caso en el que no fuese así.

Valeria Aguilar fue invitada a la semifinal de MasterChef | Foto del Canal RCN.

¿Cuál fue la advertencia de Valentina Taguado y Valeria Aguilar en la semifinal de MasterChef Celebrity?

Con megáfono en mano, Valentina y Valeria dieron un mensaje para las semifinalistas de MasterChef Celebrity 2025 en el que dieron a entender que la influencer paisa iba a hacer pareja culinaria con la locutora, de no ser así iba a haber venganza.

Lo anterior porque Valeria Aguilar manifestó que quedó dolida porque cuando hubo la oportunidad para que alguien reingresara el juego gastronómico, no votaron por ella.

"Este es un mensaje para las cinco finalistas. No se les ocurra escoger a Valeria porque la operación venganza por no haber votado por el reintegro de ella está activada", dijo Valentina Taguado.

Artículos relacionados Blessd Así se veía la mujer trans con la que relacionan a Blessd cuando era hombre

Enseguida, Valeria comentó que plato que no sea de su amiga lo iba a salar, también apagaría los fogones.

¿Cuándo es la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025?

Para la semifinal de MasterChef Celebrity 2025, se informó que las celebridades deben enfrentarse a tres retos, de los cuales dos ya fueron culminados. Valentina y Valeria quedaron juntas en ambos.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Revelaron la tabla de posiciones de la semifinal de MasterChef Celebrity 2025, ¿quién va perdiendo?

Ahora, en el tercer y definitivo reto, las semifinalistas (Valentina Taguado, Alejandra Ávila, Carolina Sabino, Michelle Rouillard y Violeta Bergonzi) deben apostarlo todo, debido a que después de esto se conocerá al Top 4 para la gran final el martes 25 de noviembre a las 8:00 p.m. por el Canal RCN. Clic aquí.