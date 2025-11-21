Valentina Taguado recibió fuerte regaño de Nicolás de Zubiría en MasterChef: "Me duele un montón"

Se culminó el segundo reto de tres en la semifinal de MasterChef Celebrity 2025, el cual es desde La Guajira. Las emociones estuvieron potentes y la locutora Valentina Taguado fue de las que peor la pasó.

¿Qué debía cocinar Valentina Taguado en el segundo reto de semifinal de MasterChef Celebrity?

En este capítulo de MasterChef Celebrity, 10 años, la suerte definía lo que cada finalista debía preparar, fue así como a Valentina Taguado le correspondió cocinar el famoso croquembouche.

Aunque en un principio la también influenciadora se mostró feliz por la receta que le tocó, luego esa emoción se vio truncada debido a que el tiempo no le estaba ayudando.

En consecuencia, el chef Nicolás de Zubiría visitó la estación de cocina de Valentina Taguado y al notar que estaba quedada en la preparación del croquembouche la regañó; la locutora aguantó las ganas de llorar.

¿Cómo regañó Nicolás de Zubiría a Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025?

A Valentina y su colega, la influencer Valeria Aguilar, el tiempo les jugó una mala pasada. Entonces, de Zubiría las visitó faltando 20 minutos. El chef quería ver cómo iban las repollas y la locutora le suplicó que no abriera el horno.

Sin embargo, la situación se escaló porque el chef cartagenero regañó a la locutora por no rendir como normalmente lo hace en MasterChef Celebrity 2025, además tampoco había hecho el caramelo para la receta.

En diálogo con la producción, Taguado confesó que desde el primer momento en el que llegó Nicolás de Zubiría quería ponerse a llorar.

"Te tiene que preocupar todo, uno trabaja en simultáneo en la cocina... Te estás es aguev4ndo, con amor y cariño, saca esa vaina, mira, están doradas. A mí no me gusta entrar a la cocina a hablarles así", fue la expresión de Nicolás de Zubiría.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado al regaño del chef Nicolás de Zubiría?

Valentina Taguado reveló que el regaño del chef fue muy en serio, pero no lo tomó de mala manera debido a que justificó que era necesario para cumplir con el segundo reto de semifinal de MasterChef Celebrity.

"Se te fueron las luces, mi amor, tú eres mucha más cocinera, mucho más viva que esto, Vale, de verdad, me duele un montón", concluyó de Zubiría.

Por suerte, la presentadora Claudia Bahamón les brindó ayuda y lograron cumplir con el croquembouche.

Gran final de MasterChef Celebrity 2025 el martes 25 de noviembre a las 8:00 p.m. por el Canal RCN. Clic aquí.