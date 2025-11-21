Claudia Bahamón cautiva con look de semifinal en La Guajira en MasterChef Celebrity: así luce

Se está llevando a cabo la semifinal de MasterChef Celebrity 2025 y lo sorprendente es que ha sido diferente en comparación con otras temporadas del formato de cocina del Canal RCN.

¿Por qué la semifinal de MasterChef Celebrity 2025 es diferente?

Una de las diferencias de la semifinal de MasterChef, en su conmemoración de 10 años, es que la producción culinaria llegó hasta La Guajira, territorio del norte de Colombia, donde no habían ido en otras ocasiones.

Asimismo, se les dio a conocer a las cinco semifinalistas (Valentina Taguado, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Carolina Sabino) que no serán calificadas como tradicionalmente lo hacen, sino que competirán en tres retos y los chefs jurados, Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, analizarán el desempeño de cada una sin decírselo y así elegirán a las cuatro finalistas.

La semifinal de MasterChef Celebrity 2025 es en La Guajira | Foto del Canal RCN.

No obstante, la presentadora Claudia Bahamón no pasó de manera desapercibida, especialmente en el segundo reto de semifinal. El motivo de esto es porque cautivó con su belleza.

¿Cuál fue el look con el que Claudia Bahamón enamoró en el segundo día de semifinal de MasterChef Celebrity?

Claudia Bahamón es para muchas personas de las mujeres de la farándula colombiana más bonitas. En efecto, la host de TV una vez demostró el motivo por el que le dan este título.

Lo anterior porque la presentadora apareció con un look que enamoró, ya que no necesito de mucha producción para destacar su belleza. Entonces, la conductora principal de MasterChef lució un traje tejido de color café, parecido a la arena oscura, de dos piezas.

Con dicho vestuario, Claudia Bahamón dejó ver su figura. Además, su cabello estuvo recogido por dos trenzas, usó gafas de sol y un maquillaje suave, mientras que, destacaron unas grandes candongas de color dorado y blanco que combinan con su look.

Este es el look del segundo día de semifinal de Claudia Bahamón en MasterChef | Foto del Canal RCN.

En definitiva, la presentadora sigue cautivando y muchos se preguntan qué se pondrá el día de la gran final de MasterChef, cuya fecha es el martes 25 de noviembre desde las 8:00 de la noche del Canal RCN.

