Pepe Aguilar causa revuelo tras comentario ‘despectivo’ a Christian Nodal: Así reaccionó Ángela

La familia Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de que Pepe Aguilar se refiriera de manera peculiar a Christian Nodal durante un almuerzo con Ángela Aguilar.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre Nodal que dejó a todos sorprendidos?

En un video compartido en la cuenta personal de Pepe Aguilar, donde suma más de tres millones de seguidores, el cantante mexicano sorprendió con sus palabras al referirse al esposo de su hija menor.

Lo que parecía un momento familiar, en el que estaban Pepe Aguilar, su esposa, Ángela Aguilar y Christian Nodal disfrutando de un almuerzo previo a uno de los espectáculos de la familia, generó una ola de comentarios.

En el video, Pepe Aguilar cuenta que se encuentran en El Paso, Texas, donde se presenta Ángela Aguilar, y que decidieron acompañarla junto con su esposa, Aneliz Álvarez, mientras la presentaba.

El comentario de Pepe Aguilar sobre Nodal que desató reacciones. (Foto: AFP)

Sin embargo, este momento llamó la atención de sus seguidores cuando, al mostrar con la mano a Nodal, se refirió a él como “este señor” sin mencionar su nombre, señalándolo mientras hablaba.

“Vinimos mi esposa y yo a acompañar a Ángela y también este señor que viene a acompañarla”, dijo Pepe Aguilar.

Aunque intentó suavizar el ambiente diciendo que Nodal luego tenía que irse porque tenía una presentación más tarde, nunca pronunció su nombre y siempre lo señaló con la mano. Mientras Ángela Aguilar se mantenía seria y al final sonrió.

¿Cuál fue la reacción de los internautas al video de Pepe Aguilar?

Por supuesto que las reacciones en redes no se hicieron esperar. Aunque muchos de los internautas lo tomaron con humor el episodio y compartieron emojis de risas.

“Hermosa Familia” o “Muy divertidos como debe ser”, fueron algunos de los comentarios al video de Pepe Aguilar.

Otros lo interpretaron como que en la familia no hay mucha simpatía con Nodal, quien siempre ha estado en medio de la polémica tras darse a conocer su relación con Ángela Aguilar, luego de terminar con Cazzu.

Además, existen señalamientos de que no se hace cargo de su pequeña hija Inti, fruto de su exrelación con la cantante argentina, quien recientemente se le vio compartiendo con Belinda, otra exnovia de Nodal.