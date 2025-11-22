Así fue el primer día laboral de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 | VIDEO

Miss México, Fátima Bosch, fue coronada como Miss Universo 2025 tras un imponente desempeño durante el certamen el pasado jueves 20 de noviembre. La mujer que ahora portará la corona universal en su cabeza emocionó al compartir cómo fue su primer día laboral bajo este título.

¿Cómo vivió Fátima Bosch su primer día laboral como Miss Universo 2025?

Con un llamativo video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Fátima Bosch mostró un pequeño vlog de lo que vivió en su primer día laboral como Miss Universo 2025.

Fátima Bosch sumó una nueva corona universal para México. (Foto izquierda: Lilian Suwanrumpha / AFP | Foto derecha: Freepik)

En el audiovisual se puede ver a la mexicana siendo apoyada por su equipo de trabajo, conformado por maquilladores profesionales y estilistas, mientras se prepara para su primera sesión fotográfica como Miss Universo 2025.

Allí se aprecia a la bella mujer junto a la corona universal que portará en su cabeza durante los próximos 12 meses, junto a su banda de Miss Universo, en lo que parece ser la habitación de un lujoso hotel, mientras luce una bata característica de estos lugares para el descanso.

Con esto, Fátima Bosch inició su camino como Miss Universo 2025, mostrando a sus seguidores los primeros momentos de lo que serán meses llenos de compromisos sociales, sesiones fotográficas y experiencias inolvidables alrededor del mundo junto a la corona que ahora porta con orgullo.

¿Cuáles son las funciones de Fátima Bosch como Miss Universo 2025?

Vale la pena destacar que ahora que Fátima Bosch portará la corona universal también tendrá que hacer frente a cientos de compromisos alrededor del mundo. Pues, aunque en Miss Universo la belleza es un factor fundamental, este título trae consigo responsabilidades sociales, ambientales, culturales, entre otras.

Fátima Bosch siguió el legado de sus antecesoras y lució un espectacular vestido rojo. (Foto: Lilian Suwanrumpha / AFP)

Es decir que la agenda de Fátima Bosch estará repleta de viajes alrededor del mundo en donde alzará su voz en pro del bienestar de la humanidad. Así mismo, deberá invertir en sí misma con ayuda de un millonario salario que le será pagado mes a mes durante los próximo 12 meses.