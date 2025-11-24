Manuel Turizo encendió alarmas tras cancelar su show en Berlín por motivos de salud.

Manuel Turizo, generó inquietud entre sus fanáticos luego de compartir en sus historias de Instagram una fotografía que dejó ver su estado actual, acostado en una cama, conectado a una sonda de suero y un catéter.

La imagen, acompañada de un mensaje en el que ofreció disculpas a quienes lo esperaban en su concierto en Berlín, rápidamente encendió las alarmas sobre su bienestar.

¿Qué se sabe del estado de salud de Manuel Turizo?

El cantante se encuentra en plena gira europea “201”, un tour que inició el 3 de octubre de 2025 en Murcia y que ha despertado gran expectativa en diferentes ciudades del continente, sin embargo, su reciente complicación de salud obligó a detener temporalmente su agenda, dejando en suspenso las fechas de sus próximas presentaciones.

Aunque Manuel Turizo no ha revelado detalles específicos sobre la condición médica que atraviesa, sí dejó claro que su cuerpo necesitaba una pausa urgente, pues según lo que dijo en la publicación, intentó cumplir con el show programado en Berlín, pero la situación le impidió subirse al escenario.

Su mensaje dejó ver no sólo su frustración, sino el profundo compromiso que mantiene con su público, al señalar que hizo todo lo posible por presentarse.

La fotografía del artista recostado, conectado al suero, generó cientos de reacciones y comentarios de apoyo, manteniendo en reserva su diagnóstico, y centrado en recuperarse para continuar con su tour.

¿Cómo afecta esto la gira europea “201” de Manuel Turizo?

Inspirada en su apartamento número 201, el cantante la ha descrito como un viaje musical que recoge vivencias, emociones y experiencias que marcaron su vida.

Un evento pensado en ese ambiente latino que él relaciona con sus raíces, las historias de barrio, las fiestas, los amores y los desamores que suelen reflejarse en su música.

Manuel Turizo explicó que su cuerpo necesitaba una pausa urgente en plena gira “201”.(Foto Ethan Miller / Getty Images via AFP)

Además de la suspensión del concierto en Berlín, aún están pendientes de confirmación nuevas fechas en ciudades como Londres, París, Oporto y Roma, por lo que los organizadores anunciaron que, una vez se conozca la evolución de la salud del artista, se reprogramarán los eventos.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Manuel Turizo ante la complicación de salud?

Para muchos la noticia fue inesperada, especialmente porque la gira había iniciado con gran éxito y altas expectativas, en redes sociales, los mensajes de apoyo superaron ampliamente los comentarios negativos, demostrando la fidelidad y cariño de quienes lo siguen.

Manuel Turizo apareció conectado a un suero antes de cancelar su concierto en Berlín. (Foto: David Dee Delgado / Getty Images / AFP)

Manuel Turizo por su parte, conocido por su entrega en el escenario, dejó en claro que regresar es su intención, pero sólo cuando su cuerpo esté listo, por ahora, tanto los fans como el equipo de producción esperan la nueva fecha del concierto cancelado y la confirmación del resto de ciudades europeas.