La mujer con la que relacionan a Feid, tras rumores de ruptura con Karol G

En septiembre de 2025 empezaron a surgir los rumores de la supuesta ruptura de Karol G y Feid, sin embargo, ellos no han hablado del tema, pues ninguno de los dos ha confirmado o desmentido dichas especulaciones.

¿Por qué nacieron los rumores de la supuesta separación de Feid y Karol G?

En agosto del presente año, Karol G y Feid dejaron de interactuar en sus respectivas rede sociales, pues tenían acostumbrados a sus seguidores de aparecer juntos y de comentarse las publicaciones, pero cuando esto dejó de suceder, se encendieron las alarmas.

Desde entonces, no ha habido rastro de que puedan estar juntos, pero tampoco se sabe con certeza si su relación continúa, pues ninguno de los dos rompe el silencio sobre los comentarios de los internautas.

¿Cuáles son las pistas de Feid y Karol G sobre su relación?

Por su parte, Feid publicó en su Instagram una foto donde él posa con una señal de tránsito que marca el número 13, pues es su dígito con Karol G, quien confesó que es su número favorito y por eso, la canción que tiene la pareja “Verano rosa”, ocupa la posición 13 en el álbum Tropicoqueta de la artista.

Feid aparece con joven mientras fans dudan de su relación con Karol G. (AFP / Dia Dipasupil)

Por su parte, en la primera semana de octubre, se habría filtrado un audio de Karol G hablando en un podcast sobre esta misma canción, confesando que la persona con la que canta el tema, o sea Salomón, le hace sentir como si siempre estuviera en verano.

Aun así, con estas pistas que confunden a los seguidores, los cantantes no estuvieron juntos en los Latin Grammy, en donde Carolina ganó varios premios y donde solo estuvo acompañada de su familia y amigos.

¿Quién es la mujer con la que relacionan a Feid?

Relación de Feid y Karol sigue en duda tras video con otra mujer. (AFP / Mike Coppola)

A través de TikTok se viralizó un video de Sofía Álvarez, una joven que grabó mientras armaba la navidad junto a Feid e inmediatamente los comentarios llegaron a su post, preguntando si Karol se alejó del Fercho por su cercanía con ella.

Tras varios comentarios insinuando que Feid estaría con Sofía, la joven respondió a los cuestionamientos y dejó claro que es la prima del artista, esto, dejó más tranquilos a los seguidores de los cantantes, quienes guardan la esperanza de que sigan juntos.