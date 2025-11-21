Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Con este video, Feid habría confirmado el supuesto fin de la relación con Karol G

Feid habría avivado los rumores del supuesto fin de su relación con Karol G, según un video que habría publicado en sus redes.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Feid habría confirmado su ruptura con Karol G
Feid habría confirmado el fin de su noviazgo con Karol G. (AFP / Jon Kopaloff - AFP / Rich Fury)

Los colombianos Karol G y Feid han sido protagonistas de los titulares de noticias y han sido tendencia en redes sociales, tras los rumores de su supuesta ruptura

Artículos relacionados

¿Cómo surgieron los rumores de la supuesta ruptura de Feid y Karol G?

En septiembre, los fanáticos de los artistas empezaron a preguntarse por qué no se volvieron a ver juntos a través de sus redes sociales, pues ninguno de los dos volvió a darle me gusta a alguna publicación del otro, ni volvieron a salir en sus historias.

Haciendo un recuento de los hechos, en agosto, tanto Carolina, como Salomón, dieron un me gusta por última vez en la cuenta de Instagram del otro, precisamente para los mismos días.

Artículos relacionados

Sin embargo, fue en las últimas semanas de septiembre cuando el rumor comenzó a expandirse a través de redes sociales, llegando hasta los medios de comunicación.

¿Karol G qué ha revelado sobre la supuesta ruptura con Feid?

En la primera semana de octubre, los fanáticos de Karol G difundieron un audio de la artista quien habría hablado en su podcast de la Radio Streaming Sirius XM, en donde confesó detalles sobre su canción Verano Rosa, tema que cuenta con la colaboración de Feid.

Fans creen que Feid confirmó ruptura con Karol G tras video
Feid avivan rumores de separación con Karol G. (AFP / Mike Coppola )

"Verano rosa es mi forma de expresar ese verano perfecto, verano sin fin que uno puede tener con una persona que te hace sentir que siempre es verano, no importa qué. La persona con la que yo hago canto esta canción me hace sentir eso".

Al hablar en tiempo presente, Carolina le dio parte de tranquilidad a sus seguidores, quienes se tomaron sus palabras como una posible confirmación de que seguirían juntos.

Artículos relacionados

Por otro lado, en la ceremonia de la más reciente edición de Los Latin Grammy 2025, a la artista solo se le vio acompañado de su familia y amigos; así mismo, en sus redes sociales nunca mencionó a Feid al hablar sobre sus premios.

Feid aviva los rumores de separación con Karol G
Publicación de Feid desata especulaciones entre los seguidores. (AFP/Día Dipasupil)

¿Cómo habría confirmado Feid su supuesta ruptura con Karol G, según sus seguidores?

Feid publicó un video en sus redes sociales en donde canta uno de sus éxitos: 'Borracha', por este clip, varios internautas consideran que el artista habría confirmado que su relación con Karol G llegó a su fin.

Sin embargo, el mismo artista habría revelado detalles sobre su noviazgo con Carolina, ya que, a través de una de sus publicaciones, posó con el número 13, dígito que es representante para él y Karol.

Sin embargo, esto no es nada confirmado, debido a que ninguno de los dos cantantes ha hablado oficialmente sobre el tema.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura preocupó a sus fans. La Segura

La Segura preocupó tras complicaciones médicas: “Ayuda, me siento demasiado inflamada”

La Segura preocupó a sus seguidores al revelar una inflamación en su pie izquierdo durante su recuperación médica.

Altafulla rompe el silencio y confirma que está soltero Altafulla

Altafulla rompió el silencio y confirmó si está en una relación: esto dijo

Con un video, Altafulla les reveló a sus seguidores si sigue disponible o estaría en una relación sentimental.

Paola Jara se sinceró tras haber dado a luz Paola Jara

Paola Jara sorprendió con confesión a pocos días de haber dado a luz: "Me disculpan"

La cantante Paola Jara compartió un emotivo mensaje en el que se sinceró con sus seguidores sobre momento que pasa de posparto.

Lo más superlike

La tierna foto con la que Jessi Uribe derritió a sus fans tras el nacimiento de su bebé Jessi Uribe

Jessi Uribe conmueve al presentar a su hija Emilia en un nuevo vídeo

El primer video de Jessi Uribe abrazando a su hija Emilia emocionó a miles de seguidores que celebraron junto al cantante este íntimo y tierno momento familiar.

Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca, reacciona al ser coronada tras ganar la 73.ª edición de Miss Universo. Miss Universo

¿Cuáles son los países con más coronas en la historia de Miss Universo?

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece Miss Universo

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece: ¿de qué tratan?

Él es el novio de Fátima Bosch Talento internacional

¿Quién es el novio de Fátima Bosch, Miss Universo 2025? Esto se sabe

Miss Universo 2025 revela su Top 5 y deja fuera a Vanessa Pulgarín Miss Universo

Revelan el Top 5 de Miss Universo 2025 y Vanessa Pulgarín queda por fuera