Con este video, Feid habría confirmado el supuesto fin de la relación con Karol G

Los colombianos Karol G y Feid han sido protagonistas de los titulares de noticias y han sido tendencia en redes sociales, tras los rumores de su supuesta ruptura

¿Cómo surgieron los rumores de la supuesta ruptura de Feid y Karol G?

En septiembre, los fanáticos de los artistas empezaron a preguntarse por qué no se volvieron a ver juntos a través de sus redes sociales, pues ninguno de los dos volvió a darle me gusta a alguna publicación del otro, ni volvieron a salir en sus historias.

Haciendo un recuento de los hechos, en agosto, tanto Carolina, como Salomón, dieron un me gusta por última vez en la cuenta de Instagram del otro, precisamente para los mismos días.

Sin embargo, fue en las últimas semanas de septiembre cuando el rumor comenzó a expandirse a través de redes sociales, llegando hasta los medios de comunicación.

¿Karol G qué ha revelado sobre la supuesta ruptura con Feid?

En la primera semana de octubre, los fanáticos de Karol G difundieron un audio de la artista quien habría hablado en su podcast de la Radio Streaming Sirius XM, en donde confesó detalles sobre su canción Verano Rosa, tema que cuenta con la colaboración de Feid.

Feid avivan rumores de separación con Karol G. (AFP / Mike Coppola )

"Verano rosa es mi forma de expresar ese verano perfecto, verano sin fin que uno puede tener con una persona que te hace sentir que siempre es verano, no importa qué. La persona con la que yo hago canto esta canción me hace sentir eso".

Al hablar en tiempo presente, Carolina le dio parte de tranquilidad a sus seguidores, quienes se tomaron sus palabras como una posible confirmación de que seguirían juntos.

Por otro lado, en la ceremonia de la más reciente edición de Los Latin Grammy 2025, a la artista solo se le vio acompañado de su familia y amigos; así mismo, en sus redes sociales nunca mencionó a Feid al hablar sobre sus premios.

Publicación de Feid desata especulaciones entre los seguidores. (AFP/Día Dipasupil)

¿Cómo habría confirmado Feid su supuesta ruptura con Karol G, según sus seguidores?

Feid publicó un video en sus redes sociales en donde canta uno de sus éxitos: 'Borracha', por este clip, varios internautas consideran que el artista habría confirmado que su relación con Karol G llegó a su fin.

Sin embargo, el mismo artista habría revelado detalles sobre su noviazgo con Carolina, ya que, a través de una de sus publicaciones, posó con el número 13, dígito que es representante para él y Karol.

Sin embargo, esto no es nada confirmado, debido a que ninguno de los dos cantantes ha hablado oficialmente sobre el tema.