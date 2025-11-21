Esposa de Marcelo Cezán revela por qué su hijo fue hospitalizado y aclara el diagnóstico

La esposa de Marcelo Cezán, Michelle Gutty, compartió a través de sus redes sociales la razón por la que su hijo Fabricio debió ser llevado al hospital, generando inquietud entre sus seguidores y quienes siguen el trabajo del presentador.

¿Por qué fue hospitalizado el hijo de Marcelo Cezán?

Michelle Gutty, actriz y coach de acentos, publicó un video en el que mostró a Fabricio recibiendo atención médica. Según relató, llegó a su hogar después de trabajar y encontró al niño con molestias que la motivaron a llevarlo al hospital.

La actriz contó que su hijo tiene la costumbre de llevar objetos a la boca, lo que habría contribuido a la aparición de los síntomas de la adenitis mesentérica, afección con la cual el menor fue diagnosticado.

“Porque como el muchacho se come la cobija, el saco, se muerde las uñas, siempre tiene que tener algo en la boca, el control del televisor, pues hasta que le dio”, escribió.

También indicó que, aunque buscó mantener una actitud de tranquilidad frente al niño para transmitirle confianza, expresó las dificultades que surgen al ser madre y estar lejos cuando suceden este tipo de situaciones.

¿Qué dijo la esposa de Marcelo Cezán sobre su visita al hospital?

Gutty explicó que acudió al hospital para relevar a Marcelo, quien debía cumplir con compromisos laborales, y añadió que así podían organizarse para que el niño siempre estuviera acompañado mientras recibía atención médica, asegurando que ambos se turnaron para atender la situación.

Michelle Gutty destaca el papel de Marcelo como padre y su apoyo constante / (Foto del Canal RCN)

En varias oportunidades, la actriz ha destacado la forma en que Marcelo organiza su agenda para estar presente en los momentos importantes de su familia, ajustando sus compromisos en televisión y otros proyectos para asegurarse de acompañarlos y participar activamente en su día a día.

En esta ocasión, los seguidores también comentaron que el presentador se mantuvo atento a la situación, algo que Gutty confirmó al señalar que su hijo estuvo acompañado durante la atención médica.

¿Qué es la Adenitis mesentérica?

De acuerdo con información de la Asociación Española de Pediatría, la Adenitis mesentérica es una inflamación de los ganglios linfáticos ubicados en la zona del intestino. Esta condición se presenta principalmente en niños mayores de 3 años y en adolescentes.

Los ganglios linfáticos forman parte del sistema inmune y actúan como filtros que retienen virus, bacterias u otros agentes que pueden causar enfermedades. Cuando se inflaman, pueden generar dolor abdominal y malestar.

La adenitis mesentérica es una inflamación de los ganglios linfáticos / (Foto de Freepik)

Según lo descrito por Gutty, los hábitos del niño podrían haber favorecido que su organismo desarrollara esta respuesta, por lo que la consulta médica permitió determinar el diagnóstico y orientar el manejo adecuado.

Luego de esto, la esposa de Cezán compartió historias mostrando que ya estaban en casa, donde el menor continuaba su recuperación acompañado de su familia, lo que brindó tranquilidad a quienes siguen de cerca su vida pública.