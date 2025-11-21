Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla generó críticas tras reencuentro con fan en video viral de concierto: “¿Lo incomodé o no?”

El encuentro de Altafulla con su fan causó polémica y comentarios encontrados entre sus seguidores tras video viral.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Altafulla causa revuelo al reencontrarse con fan viral
El reencuentro de Altafulla con Isabella McCausland genera polémica. (Foto: Canal RCN)

Un video que se volvió viral en redes sociales capturó a Altafulla disfrutando de un concierto mientras una mujer no dejaba de observarlo. La escena generó opiniones divididas entre los internautas y rápidamente se convirtió en tendencia.

¿Qué pasó con Altafulla que atrapó todas las miradas?

En el video se observa al cantante barranquillero disfrutando del espectáculo mientras una mujer en la gradería contigua lo observa constantemente.

En varios momentos, cuando Altafulla se da cuenta, ella le sonríe de manera coqueta, lo que llamó la atención de los asistentes y, posteriormente, de los usuarios de redes sociales.

El momento provocó comentarios variados por la seriedad del barranquillero ante la presencia de la mujer y otros por la incomodidad de la mirada, sin embargo, Altafulla decidió encontrarse con esta chica.

¿Qué pasó en el reencuentro de Altafulla que causó revuelo?

En un video que circula en redes sociales se le ve al intérprete del criticón bailando y cantando una de sus canciones junto a la chica que se volvió viral en el concierto, lo que generó una ola de criticas hacia el cantante.

El clip, compartido por la misma Isabella McCausland, la muestra contenta, ya que estaría conociendo de cerca al cantante, quien se muestra muy atento y cercano con sus fans.

La fan compartió su publicación con Altafulla con un mensaje: ‘Dime, para ver si lo incomodé o no’.

Sus seguidores elogiaron el momento, que muchos no esperaban. Sin embargo, varios interpretaron que podía haber sido planeado para dar visibilidad al artista, e incluso algunos usuarios le recordaron a su expareja, Karina García, que sin ella no habría brillado.

Mientras otros se enfocaron en el parecido que tienen los dos, además de insinuar que podrían comenzar una relación sentimental: “Es la versión femenina de él” o “Son ideas mías o tienen mucho parecido”.

Lo cierto es que el cantante barranquillero está muy enfocado en su carrera musical y se le ha visto viajando y promocionando sus más recientes sencillos, luego de su participación en La casa de los famosos Colombia y su sonada ruptura con la modelo paisa Karina García.

 

