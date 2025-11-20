Ella es Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025: es de México y así la coronaron

Miss Universo 2025 ya tiene nueva reina, se trata de Fátima Bosch Fernández, quien representó al país de México.

Artículos relacionados Miss Universo Top 12 de Miss Universo 2025: Vanessa Pulgarín pasó, así desfiló Colombia en traje de playa

¿Cómo coronaron a Fátima Bosch Fernández como la nueva Miss Universo 2025?

Luego de que se definió el Top 5, conformado por Tailandia, Filipinas, Venezuela, México y Costa de Marfil, cada una respondió dos preguntas: una individual y una general.

¿Si gana el título de Miss Universo esta noche, cómo utilizaría esta plataforma para empoderar a las mujeres jóvenes?, esa fue la pregunta general final para las cinco reinas.

Cuarta finalista, Costa de Marfil.

Tercera finalista, Filipinas.

Segunda finalista, Venezuela.

Primera Finalista, Tailandia.

Miss Universo 2025, México.

En el caso de Fátima, justificó la importancia de alzar la voz, ser auténticos y demostrar que las cosas sí se pueden lograr.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón conmueve con palabras para Vanessa Pulgarín antes de Miss Universo: "Es tu sueño"

Al recibir el título de la mujer más bella del planeta, Fátima Bosch quedó en shock. Su reacción fue de felicidad completa, se le salieron algunas lágrimas y posteriormente le pusieron la corona universal para hacer su primera pasarela ante el mundo.

¿Quién es Fátima Bosch, nueva Miss Universo 2025?

La nueva Miss Universo es Fátima Bosch Fernández, nació el 19 de mayo del 2000, tiene 25 años. Es profesional del programa de Diseño de Indumentaria y Moda.

Miss Universo describe a Fátima como un símbolo de resistencia y compasión. Su misión es de empoderamiento y servicio, a la vez que hace voluntariados a través del diseño, sin dejar de mencionar que lleva el orgullo del estado mexicano Tabasco en su corazón.

Ella es Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Artículos relacionados Miss Universo Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo, ¿señal buena o mala?

Finalmente, Fátima Bosch resonó desde el principio de esta edición número 74 de Miss Universo, luego de que el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, se fue en su contra. Ella no se dejó, alzó la voz y se convirtió en un símbolo para las mujeres de todo el mundo, hasta el punto en el que recibió la anhelada corona universal.