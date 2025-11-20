Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Ella es Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025: es de México y así la coronaron

La mexicana Fátima Bosch Fernández se convirtió en la nueva mujer que ahora ostenta el título de Miss Universo 2025.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Fátima Bosch
Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025: es de México y así la coronaron | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Miss Universo 2025 ya tiene nueva reina, se trata de Fátima Bosch Fernández, quien representó al país de México.

Artículos relacionados

¿Cómo coronaron a Fátima Bosch Fernández como la nueva Miss Universo 2025?

Luego de que se definió el Top 5, conformado por Tailandia, Filipinas, Venezuela, México y Costa de Marfil, cada una respondió dos preguntas: una individual y una general.

¿Si gana el título de Miss Universo esta noche, cómo utilizaría esta plataforma para empoderar a las mujeres jóvenes?, esa fue la pregunta general final para las cinco reinas.

  • Cuarta finalista, Costa de Marfil.
  • Tercera finalista, Filipinas.
  • Segunda finalista, Venezuela.
  • Primera Finalista, Tailandia.
  • Miss Universo 2025, México.

En el caso de Fátima, justificó la importancia de alzar la voz, ser auténticos y demostrar que las cosas sí se pueden lograr.

Artículos relacionados

Al recibir el título de la mujer más bella del planeta, Fátima Bosch quedó en shock. Su reacción fue de felicidad completa, se le salieron algunas lágrimas y posteriormente le pusieron la corona universal para hacer su primera pasarela ante el mundo.

 

¿Quién es Fátima Bosch, nueva Miss Universo 2025?

La nueva Miss Universo es Fátima Bosch Fernández, nació el 19 de mayo del 2000, tiene 25 años. Es profesional del programa de Diseño de Indumentaria y Moda.

Miss Universo describe a Fátima como un símbolo de resistencia y compasión. Su misión es de empoderamiento y servicio, a la vez que hace voluntariados a través del diseño, sin dejar de mencionar que lleva el orgullo del estado mexicano Tabasco en su corazón.

Fátima Bosh
Ella es Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Artículos relacionados

Finalmente, Fátima Bosch resonó desde el principio de esta edición número 74 de Miss Universo, luego de que el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, se fue en su contra. Ella no se dejó, alzó la voz y se convirtió en un símbolo para las mujeres de todo el mundo, hasta el punto en el que recibió la anhelada corona universal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Fátima Bosch Miss Universe Colombia

Los mejores memes y reacciones que dejó la coronación de la nueva Miss Universo 2025

Tan pronto se reveló que la mexicana Fátima Bosch es la nueva Miss Universo 2025, las redes sociales tomaron la delantera.

Miss Universo Miss Universo

Top 5 de Miss Universo 2025, según la IA: sorpresa con Vanessa Pulgarín, ¿entra o queda fuera?

La IA tuvo en cuenta a expertos en certámenes de belleza para elegir a las candidatas que estarían en el Top 5 de Miss Universo 2025.

Las candidatas que se retiraron de Miss Universo 2025 Miss Universo

Miss Universo 2025: ¿Por qué cinco candidatas abandonaron el certamen antes de la gala final?

Cinco candidatas salieron de Miss Universo 2025 por razones personales, logísticas y decisiones internas, ¿qué pasó?

Lo más superlike

Miss Universo 2025 revela su Top 5 y deja fuera a Vanessa Pulgarín Miss Universo

Revelan el Top 5 de Miss Universo 2025 y Vanessa Pulgarín queda por fuera

Miss Universo 2025 reveló su Top 5 y confirmó que Vanessa Pulgarín no avanzó, una noticia que entristeció a los colombianos.

Vanessa Pulgarín Miss Universo

Top 12 de Miss Universo 2025: Vanessa Pulgarín pasó, así desfiló Colombia en traje de playa

Cazzu se presenta en el escenario de Premios Juventud 2022 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Cazzu

Cazzu aclara rumores y revela por qué Inti no la acompañó a México

Beéle rompe récord en Bogotá Beéle

Beéle rompe récord en Bogotá: confirma su séptima fecha en el Movistar Arena este 2025

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?