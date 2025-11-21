Cris Valencia reaccionó luego de que Pirlo lo mencionara en tiradera contra Blessd y Westcol

El cantante Cris Valencia reaccionó a la mención que le hizo Pirlo en la tiradera contra el artista Blessd y el streamer Westcol.

¿En qué parte Pirlo menciona a Cris Valencia?

Pirlo estrenó "El ficticio" donde arremetió contra Blessd y Westcol, destacando varias de las diferencias que ha tenido con ellos.

En medio de su palabras contra Westcol terminó mencionando al cantante Cris Valencia.

"Monte un party suyo con los temas de trav*sti, aumenta y perr*alos con Blessd y Cris B*reta", expresó.

¿Qué dijo Cris Valencia tras mención de Pirlo en tiradera contra Blessd y Westcol?

El joven decidió reaccionar en vivo en una transmisión en vivo donde hizo comentarios al respecto y conversó con sus seguidores al respecto.

El artista confesó que no se ofendió con Pirlo por haberle tirado e involucrado en dicha tiradera.

"Cuando escuché la parte del verso en el que me menciona a mí, a mí me dio mucha risa. Yo entendí todas las barras menos la barra donde me menciona, entonces me río porque yo no entiendo y me río por qué yo qué hago en una tiradera", expresó.

Asimismo, destacó que pese a que le tiró se mostró a favor de Pirlo detallando que, aunque no es fan de él ni de Blessd considera que el caleño hizo una buena tiradera.

¿Cris Valencia le tiró a Pirlo por haberlo mencionado?

El artista tomó la situación con humor e hizo una leve improvisación respondiéndole luego de que varios de sus seguidores se lo pidieran, provocando risas en los internautas.

"El otro mar*** a mí me dice Cris b*reta y no sabe que yo tengo la esencia, el power, la clave, nadie me tire porque yo soy el Hades", cantó.

Cabe destacar que, Pirlo le ha pedido al cantante Kris R que le responda después de que también lo mencionara en la canción, detallando que no se irá más en contra de Blessd, pues ya no le interesa.

Por ahora, los fanáticos de los cantantes siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre los artistas.