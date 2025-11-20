Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

La parte que no salió de la tiradera de Pirlo contra Westcol sale a la luz

Revelaron una de las partes que había grabado Pirlo en contra de Westcol en su tiradera contra Blessd, pero que no salió.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Pirlo y Westcol
Pirlo arremete sin filtro contra Westcol/AFP: Tommaso Boddi

En redes sociales comenzó a circular un video del cantante Pirlo en el estudio con su equipo de trabajo escuchando la tiradera que le hizo al artista Blessd tras sus diferencias.

Artículos relacionados

¿Pirlo y Blessd se dedicaron tiraderas?

El caleño estrenó una tiradera en contra de Blessd, donde mencionó también a Kris R y Westcol, con quienes también arremetió.

Pirlo contra Blessd y Westcol

Tras su revelación, el paisa decidió responderle y al mismo tiempo lo hizo el streamer tras agregar una audio en el que este tilda a Pirlo de "desagradecido".

En la tiradera de Pirlo le habla a Westcol indicándole que solo le gusta aparentar.

"Oye westiercol tú eres un pendej* milloneta que frontea con prendas y camionetas. Aida ya lo dijo, eso era pantalla, pura fe*a y yo le creo porque tú eres una mierd*. Desgraci*do, usted es un infeli* vacío que aparenta", le dice.

Sin embargo, le había dedicado otras palabras, las cuales no salieron a la luz.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Pirlo a Westcol en su tiradera que no salió en la versión final?

En la grabación se escucha cuando Pirlo le señala que él no es desagradecido de nada, pues él sí respeta y es un hombre de verdad, indicándole que solo se fue en su contra después de que inesperada él lo resultara atacando.

Westcol recibe críticas de Pirlo

"Yo lo respeté a usted mi brother hasta que me faltó al respeto, de ahí pa' allá suéltela como quiera, estamos en la calle (...) respétese, sea serio hombre, cómo va a creer que me va a meter pres* una comunidad de puros peladitos ¿quiere hablar conmigo? bájese de la kaila, coja paracaídas para que hable con mis canillas, est*pido", dijo.

Además, indicó que él no se queda callado como muchos hacen calificándose como un "animal.

"Soy el terror de ustedes y póngase de chistoso que tengo la segunda escrita ya y tengo 3 y 4 más, usted sabe que yo soy un demonio escribiendo", agregó.

Artículos relacionados

¿Westcol reaccionó a la tiradera de Pirlo?

El streamer señaló en una transmisión en vivo que ya no le creía nada y aceptó que antes sí le gustaba su música y lo admiraba, pero ya no.
Por ahora, los internautas están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Beéle rompe récord en Bogotá Beéle

Beéle rompe récord en Bogotá: confirma su séptima fecha en el Movistar Arena este 2025

Beéle confirma su séptima fecha en Movistar Arena, en Bogotá, y marca un récord como primer artista en repetir siete shows.

J Balvin sorprende al desfilar. J Balvin

J Balvin desfila su nueva colección y sorprende con una alianza junto a una famosa marca colombiana

J Balvin presentó una colección inspirada en sus conciertos, fusionando estilo urbano con diseños creados por una marca colombiana

Pirlo reaccionó a respuesta de Blessd Blessd

Pirlo reaccionó a la tiradera de Blessd y así se le burló: "¿cómo vas a hacer eso?"

El artista Pirlo no tardó en reaccionar a la respuesta que le hizo el artista Blessd.

Lo más superlike

Robaron camioneta a periodista en Bogotá Talento nacional

Reconocida periodista fue víctima de robo: delincuentes se llevaron su camioneta

“Sigo temblando”: la reconocida periodista Ana Vélez relató cómo fue el atraco que sufrió en la capital colombiana.

Shakiremys colombiana: el fósil de tortuga que rinde homenaje a Shakira Shakira

Shakiremys colombiana: ¿por qué el nuevo fósil de tortuga lleva el nombre de Shakira?

Cazzu se presenta en el escenario de Premios Juventud 2022 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y envía fuerte mensaje a Christian Nodal: "Yo aguanto mucho"

Josse Narváez y Rami Herrera encantarán en La Sustituta Producciones RCN

Josse Narváez y Rami Herrera encantarán en La Sustituta: ¿cuáles son sus historias?

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?