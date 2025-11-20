La parte que no salió de la tiradera de Pirlo contra Westcol sale a la luz

En redes sociales comenzó a circular un video del cantante Pirlo en el estudio con su equipo de trabajo escuchando la tiradera que le hizo al artista Blessd tras sus diferencias.

¿Pirlo y Blessd se dedicaron tiraderas?

El caleño estrenó una tiradera en contra de Blessd, donde mencionó también a Kris R y Westcol, con quienes también arremetió.

Tras su revelación, el paisa decidió responderle y al mismo tiempo lo hizo el streamer tras agregar una audio en el que este tilda a Pirlo de "desagradecido".

En la tiradera de Pirlo le habla a Westcol indicándole que solo le gusta aparentar.

"Oye westiercol tú eres un pendej* milloneta que frontea con prendas y camionetas. Aida ya lo dijo, eso era pantalla, pura fe*a y yo le creo porque tú eres una mierd*. Desgraci*do, usted es un infeli* vacío que aparenta", le dice.

Sin embargo, le había dedicado otras palabras, las cuales no salieron a la luz.

¿Qué le dijo Pirlo a Westcol en su tiradera que no salió en la versión final?

En la grabación se escucha cuando Pirlo le señala que él no es desagradecido de nada, pues él sí respeta y es un hombre de verdad, indicándole que solo se fue en su contra después de que inesperada él lo resultara atacando.

"Yo lo respeté a usted mi brother hasta que me faltó al respeto, de ahí pa' allá suéltela como quiera, estamos en la calle (...) respétese, sea serio hombre, cómo va a creer que me va a meter pres* una comunidad de puros peladitos ¿quiere hablar conmigo? bájese de la kaila, coja paracaídas para que hable con mis canillas, est*pido", dijo.

Además, indicó que él no se queda callado como muchos hacen calificándose como un "animal.

"Soy el terror de ustedes y póngase de chistoso que tengo la segunda escrita ya y tengo 3 y 4 más, usted sabe que yo soy un demonio escribiendo", agregó.

¿Westcol reaccionó a la tiradera de Pirlo?

El streamer señaló en una transmisión en vivo que ya no le creía nada y aceptó que antes sí le gustaba su música y lo admiraba, pero ya no.

Por ahora, los internautas están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellos.