Pirlo reaccionó a la tiradera de Blessd y así se le burló: "¿cómo vas a hacer eso?"

El artista Pirlo no tardó en reaccionar a la respuesta que le hizo el artista Blessd.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Pirlo reaccionó a respuesta de Blessd
Pirlo se pronunció tras respuesta de Blessd/AFP: Dimitrios Kambouris

El cantante Pirlo se pronunció sobre la tiradera que le hizo el artista Blessd como respuesta a la que le hizo él en su contra tras sus diferencias.

¿Qué dijo Pirlo tras la tiradera de Blessd?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un video en el que se mostró en la calle grabándose y reaccionando entre risas a la tiradera que le hizo Blessd.

Pirlo reacciona a tiradera de Blessd

"¿Cómo va a salir a hacer eso hermano?, ¿cómo se le van a prestar pa' eso? Te acabaste de huesear horrible cl*va machos. Lo único que tenés por decir es lo de mi papá. Se te nota lo dolido, lo tuyo nunca es guerr*ar", dijo.

Indicó que lo que lo sorprendería es que sí hubiera hecho una buena tiradera.

Le aconsejó que nunca se volviera a medir con alguien en un ritmo, pues para él no sirve para eso.

"Mi sueño más grande fue poner a cantar trap al reguetonero #1 del país porque solo no se sentía capaz", agregó.

¿Pirlo arremetió otra vez contra Blessd?

El artista también le señaló que si él se dedicara solo a hacer trap no hubiera salido de los freestyles del barrio.

Pirlo se va de nuevo contra Blessd

Asimismo, le comentó que había revisado los comentarios de su tiradera, la cual no le habría gustado a muchos.

"Hay 6 mil comentarios en contra tuya. te terminaste de clavar padre. Pasa la página mejor que voy por la que es esta misma semana", concluyó.

¿Cómo han reaccionado los internautas tras tiraderas entre Pirlo y Blessd?

Luego de la polémica que han protagonizado en redes sociales, varios seguidores de los artistas han opinado frente al tema.

Algunos se han mostrado a favor del paisa, mientras que otros han mostrado su apoyo al caleño.

Sin embargo, hay otros que no han tomado bando, destacando las cualidades de cada uno de ellos e indicando que son fanáticos de ambos, pues consideran que son estilos diferentes y que la música y personalidad de los los cautiva.

Por el momento, los internautas siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre los artistas.

