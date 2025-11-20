Aida Victoria Merlano sorprende con sus compras navideñas: “Emiliano estrena más que yo”

La creadora de contenido digital barranquillera, Aida Victoria Merlano, sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar sus compras navideñas.

¿Qué compró Aida Victoria Merlano para Navidad?

En un video compartido en sus redes sociales, donde acumula millones de seguidores, se mostró emocionada con un look casual mientras recorría un centro comercial cargando varias bolsas de diferentes tiendas.

Además, acompañó su recorrido con un mensaje que llamó la atención de su fanaticada: “Emiliano estrena más que yo”.

El clip se llenó rápidamente de ‘me gusta’ y cientos de comentarios de apoyo, no solo por sus compras, sino también por cómo se muestra después de la polémica con su expareja, Juan David Tejada.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras las compras de Aida Victoria Merlano?

Los seguidores de la barranquillera se volcaron en elogios y le pidieron que hiciera un unboxing de todo lo que compró.

Sin embargo, muchos, lejos de centrarse en sus compras, se enfocaron en aspectos de la vida personal de Aida Victoria. Le recordaron que, tras sus rupturas y amores fallidos, se le ve feliz y que muchas desearían estar en su lugar.

Algunos comentarios mencionaban situaciones familiares y responsabilidades: “Ahí no, yo era tal cual con mi bebé que ya tiene 17 años” o “me imagino que el agropecuario se puso la 10 con la plata”.

Así fueron las compras navideñas de Aida Victoria. (Foto: Canal RCN )

A pesar de los comentarios, la creadora de contenido barranquillera mantiene su actitud positiva.

En otro video se mostró con un atuendo navideño haciendo las respectivas compras, acompañada de Emiliano, quien tiene 4 meses, recordando que diciembre se empieza a vivir desde noviembre.

Además, su clip Emiliano se llevó todas las miradas, enterneciendo a los seguidores con su atuendo y sus movimientos de cabeza, que los usuarios interpretaron como un “sí”, mientras Aida Victoria, con su característico humor, decía que a partir de ese momento ya estaban en horario navideño.

“Nosotros ya estamos listos para cualquier natillada, buñuelada o marranada; solo es que nos llamen y nos avisen. Tenemos las maracas listas, pero nuestras almas ven”.

Por último, Aida Victoria se mostró muy contenta de disfrutar esta temporada navideña junto a su pequeño hijo, celebrando su primera Navidad como mamá.