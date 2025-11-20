Pirlo le hizo tiradera a Blessd y este le respondió: Westcol terminó salpicado

Los cantantes Pirlo y Blessd han protagonizado una nueva polémica en redes sociales luego de que el caleño decidiera hacerle una tiradera al paisa tras sus fuertes diferencias.

¿Cuál es la tiradera de Pirlo contra Blessd?

El artista lanzó "El ficticio" donde se fue con toda contra el reguetonero destacando que no iba a mencionar a nadie de su familia, sino que iba directo con cosas sobre él.

En su tiradera abordó diferentes temas, entre ellos el cambio que tuvo indicando que primero Blessd era fan suyo y ahora arremete en su contra.

También mencionó que el paisa le habría disgustado que él no firmara para trabajar con él y mencionó el conflicto con las regalías tras las canciones que hicieron juntos y que el artista decidió bajar de las plataformas streaming de música.

Asimismo, habló del pleito que tuvieron por supuesto hurto de algunos elementos del paisa.

Además, señaló que el artista tendría encuentros con mujeres trans, haciendo mención de una de ellas y exponiendo un audio en el que el paisa hablaría de ello.

En su tiradera también decidió mencionar al streamer Westcol despachando sin filtro en su contra.

"Quién fue el que habló de sacarse el chip de la calle. El chiste se cuenta solo !! A ti te clavaron pa subir !! A mu*rte es a mu*rte, sea lirical o como quieran ponerla !!! El Cali cartel será eterno toda la vida", escribió.

¿Cuál es la tiradera de Blessd contra Pirlo?

El artista Blessd decidió contestarle indicando que era la última vez que lo iba a mencionar y darle publicidad en sus redes sociales.

Su tiradera la llamó "Hijo mío" tras mencionarle a su padre fallecido y asegurarle que desde que este no está él es su papá, pues gracias a su ayuda está en el radar.

En cuanto a su supuestos encuentros con mujeres trans lo cuestionó sobre la comunidad y detalló que el audio lo sacó de contexto, pues estaban hablando de otra cosa y en sentido sarcástico.

También decidió agregar un audio de Westcol, como forma des respuesta del streamer, quien lo tildó de "desagradecido".

De igual manera, juzgó sus adicci*nes y le pidió que se dedicara a comprarle al menos una casa a su mamá y tener cosas él.

Además, le destacó que era evidente que le tenía celos y envidia, pues quería su reconocimiento y su éxito, pues él no llenaba discotecas, sino escenarios con miles de asistentes.

Tras la tiradera de ambos, varios internautas han quedado sorprendidos con las confesiones de cada uno y han tomado partido por su favorito.