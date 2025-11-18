Hijos de Jessi Uribe sorprendieron a Paola Jara con sorpresa tras su embarazo

Los hijos y sobrinas del cantante Jessi Uribe sorprendieron a la artista Paola Jara con un emotivo regalo días antes del nacimiento de su bebé Emilia.

¿Qué sorpresa le dieron los hijos de Jessi Uribe a Paola Jara?

Los pequeños lucieron una camiseta blanca con un letrero dedicado a la artista y a la bebé, detallando lo ansiosos y felices que están por la pronta llegada de su hermanita.

En la prenda decía "Te esperamos baby E", además de incluir un dibujo de bebé.

En la grabación, que fue revelada por Tatiana Uribe, hermana de Jessi Uribe, se ve a la cantante de música popular en su cuarto alistándose y mientras la maquillaban los niños ingresan en fila y le dan la sorpresa.

¿Cómo reaccionó Paola Jara tras la sorpresa de los hijos de Jessi Uribe?

La artista se mostró muy feliz y emotiva expresando la ternura que les provocó ese detalle que tuvieron con ella y su bebé.

"Ay tan lindos jejejje, awww, qué lindos", señaló.

Quien estaba grabando dijo que si todos debían llorar, a lo que Paola Jara indicó con humor "¿qué necesidad?" y a tan poco tiempo de que dé a luz a su pequeña.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde llenaron de halagos a los pequeños por esa linda sorpresa y a Paola Jara al demostrar la gran relación que tiene con los niños.

Recordemos que, Jessi Uribe tiene cuatro hijos, fruto de su matrimonio pasado con Sandra Barrios y su hija Emilia con Paola Jara será su quita bebé, con quien ha detallado en varias entrevistas que cerraría "la fábrica".

Por ahora, los fanáticos de los artistas están a la expectativa de la llegada de la bebé, a quien no dejarán ver su rostro, pues según indicaron los famosos no quieren revelar su identidad por un buen tiempo debido a la cantidad de personas malintencionadas que hay en redes sociales que envían mala energía, por lo que, no quieren involucrar a su hija en esos temas.