Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hijos de Jessi Uribe sorprendieron a Paola Jara con sorpresa tras su embarazo

Hijos de Jessi Uribe derritieron de ternura a Paola Jara con tierno detalle tras la pronta llegada de Emilia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

Los hijos y sobrinas del cantante Jessi Uribe sorprendieron a la artista Paola Jara con un emotivo regalo días antes del nacimiento de su bebé Emilia.

Artículos relacionados

¿Qué sorpresa le dieron los hijos de Jessi Uribe a Paola Jara?

Los pequeños lucieron una camiseta blanca con un letrero dedicado a la artista y a la bebé, detallando lo ansiosos y felices que están por la pronta llegada de su hermanita.

Paola Jara recibe sorpresa de los hijos de Jessi uribe

En la prenda decía "Te esperamos baby E", además de incluir un dibujo de bebé.

En la grabación, que fue revelada por Tatiana Uribe, hermana de Jessi Uribe, se ve a la cantante de música popular en su cuarto alistándose y mientras la maquillaban los niños ingresan en fila y le dan la sorpresa.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Paola Jara tras la sorpresa de los hijos de Jessi Uribe?

La artista se mostró muy feliz y emotiva expresando la ternura que les provocó ese detalle que tuvieron con ella y su bebé.

"Ay tan lindos jejejje, awww, qué lindos", señaló.

Quien estaba grabando dijo que si todos debían llorar, a lo que Paola Jara indicó con humor "¿qué necesidad?" y a tan poco tiempo de que dé a luz a su pequeña.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde llenaron de halagos a los pequeños por esa linda sorpresa y a Paola Jara al demostrar la gran relación que tiene con los niños.

Jessi Uribe tendrá su quinta hija

Recordemos que, Jessi Uribe tiene cuatro hijos, fruto de su matrimonio pasado con Sandra Barrios y su hija Emilia con Paola Jara será su quita bebé, con quien ha detallado en varias entrevistas que cerraría "la fábrica".

Artículos relacionados

Por ahora, los fanáticos de los artistas están a la expectativa de la llegada de la bebé, a quien no dejarán ver su rostro, pues según indicaron los famosos no quieren revelar su identidad por un buen tiempo debido a la cantidad de personas malintencionadas que hay en redes sociales que envían mala energía, por lo que, no quieren involucrar a su hija en esos temas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura comparte el dulce momento entre Daiky Gamboa y su pequeño hijo La Segura

La Segura enternece con la reacción de su bebé al ser alzado por Daiky Gamboa: “Mamá auxilio”

La Segura comparte la tierna reacción de su bebé al estar con Daiky Gamboa, un momento que encantó a sus seguidores.

Paola Jara dejó emotivo mensaje previo a dar a luz Paola Jara

Paola Jara deja inesperado mensaje previo a dar a luz: "Dame calma para no rendirme"

Paola Jara compartió revelador mensaje en sus redes y genera expectativa sobre el nacimiento de su hija Emilia.

Las exrivales de La Mansión de Luinny demostraron que su amistad va en serio tras reunirse con otros compañeros del reality Yina Calderón

Yina Calderón se despachó contra Manelyk González tras ser acusada de plagio

Yina Calderón no dudó en responderle a Manelyk González y recordarle que, en su momento, ella le regaló una costosa cadena.

Lo más superlike

Memes de caída global de X, Chat GPT Viral

Los mejores memes tras caída masiva de X, Chat GPT y más plataformas

Los memes se tomaron las redes sociales luego de la falla global de varias plataformas digitales.

Pichingo y Jorge Rausch MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo queda por fuera de los semifinalistas de MasterChef y le deja un gran regalo a Jorge Rausch

Karol G, Feid Karol G

Karol G lanzará nueva canción e incrementa rumores de ruptura con Feid: "Hay amores que solo acaban"

Gabriela Spanic cambio físico Talento internacional

Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?