Yeferson Cossio reveló la causa que está generando fallas en su corazón: “me estoy matan…”
Yeferson Cossio reveló públicamente la causa de las fallas que se han presentado en su corazón en las últimas semanas.
El creador de contenido colombiano Yeferson Cossio ha mantenido a sus seguidores en vilo tras sufrir una nueva recaída de salud, luego de una falla cardiaca que empañó sus festividades decembrinas. En un video compartido en sus redes sociales hace pocas horas, reveló el origen de la condición que ha comprometido su estado de salud.
¿Cuál fue la causa del fallo cardiaco de Yeferson Cossio?
En la tarde de este viernes 9 de enero Yeferson Cossio sorprendió con un inesperado video en el que compartió parte de su experiencia vivida en el hospital tras sufrir una falla cardiaca y parte de las reflexiones que hizo al verme en tal situación que preocupó a su familia.
Según comentó en el video compartido por medio de su cuenta segundaria de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yeferson Cossio mencionó que mientras se encontraba en la camilla del hospital pasaron por su cabeza varias cosas, entre ellas la forma en la que sobre exigía a su cuerpo para lograr cumplir con sus compromisos y planes de sus amigos.
En medio de su reflexión reveló la causa detrás de las fallas cardiacas que ha sufrido en las últimas semanas siendo esta la falta de descanso. Cossio aseguró que dejaba de dormir para poder cumplir con sus compromisos ya que de esto dependían sus ingresos.
“¿De qué sirve ser tan buena onda? ¿de buena gente? ¿de cumplirles a todos? Porque así no pueda dormir yo les cumplo, yo no dejo tirado a nadie: que un cumpleaños, que una fiesta… vamos, ¿Qué tengo trabajo? No importa, no duermo por hacerlo. ¿De qué sirve todo eso si me estoy m4t4nd0”
¿Yeferson Cossio ser alejará de las fiestas tras sufrir falla cardiaca?
Sin embargo, el creador de contenido mencionó que aunque había tomado la decisión de bajarle a su actividad para poder descansar el tiempo que requiere su cuerpo para recupera su energía y continuar, no iba a dejar de asistir a fiestas ya que eso hacía parte de su trabajo.
“Entonces ahí ya decidí cambiar, no es que no me vayan a ver en fiestas: es mi trabajo, voy a ir, no me voy a emborrachar, voy a dormir como una persona decente”