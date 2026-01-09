Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio reveló la causa que está generando fallas en su corazón: “me estoy matan…”

Yeferson Cossio reveló públicamente la causa de las fallas que se han presentado en su corazón en las últimas semanas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yeferson Cossio rompió el silencio y contó qué está afectando seriamente su corazón
Yeferson Cossio rompió el silencio y contó qué está afectando seriamente su corazón. (Foto Canal RCN | Freepik).

El creador de contenido colombiano Yeferson Cossio ha mantenido a sus seguidores en vilo tras sufrir una nueva recaída de salud, luego de una falla cardiaca que empañó sus festividades decembrinas. En un video compartido en sus redes sociales hace pocas horas, reveló el origen de la condición que ha comprometido su estado de salud.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la causa del fallo cardiaco de Yeferson Cossio?

En la tarde de este viernes 9 de enero Yeferson Cossio sorprendió con un inesperado video en el que compartió parte de su experiencia vivida en el hospital tras sufrir una falla cardiaca y parte de las reflexiones que hizo al verme en tal situación que preocupó a su familia.

Angustia en la familia de Yeferson Cossio por delicado momento de salud
Angustia en la familia de Yeferson Cossio por delicado momento de salud. (Foto Canal RCN).

Según comentó en el video compartido por medio de su cuenta segundaria de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yeferson Cossio mencionó que mientras se encontraba en la camilla del hospital pasaron por su cabeza varias cosas, entre ellas la forma en la que sobre exigía a su cuerpo para lograr cumplir con sus compromisos y planes de sus amigos.

Artículos relacionados

En medio de su reflexión reveló la causa detrás de las fallas cardiacas que ha sufrido en las últimas semanas siendo esta la falta de descanso. Cossio aseguró que dejaba de dormir para poder cumplir con sus compromisos ya que de esto dependían sus ingresos.

“¿De qué sirve ser tan buena onda? ¿de buena gente? ¿de cumplirles a todos? Porque así no pueda dormir yo les cumplo, yo no dejo tirado a nadie: que un cumpleaños, que una fiesta… vamos, ¿Qué tengo trabajo? No importa, no duermo por hacerlo. ¿De qué sirve todo eso si me estoy m4t4nd0”

¿Yeferson Cossio ser alejará de las fiestas tras sufrir falla cardiaca?

Sin embargo, el creador de contenido mencionó que aunque había tomado la decisión de bajarle a su actividad para poder descansar el tiempo que requiere su cuerpo para recupera su energía y continuar, no iba a dejar de asistir a fiestas ya que eso hacía parte de su trabajo.

Artículos relacionados

“Entonces ahí ya decidí cambiar, no es que no me vayan a ver en fiestas: es mi trabajo, voy a ir, no me voy a emborrachar, voy a dormir como una persona decente”

Gisela hizo desgarradora confesión tras el complicado estado de salud de su hermano Yeferson Cossio
Este es el estado de salud actual de Yeferson Cossio: | Foto: Freepik
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón pone fin a rumores y habla de Juan David Tejada Yina Calderón

Yina Calderón rompió el silencio sobre su relación con el agropecuario: “me gusta”

Yina Calderón destapó la verdad sobre su cercanía con el Agropecuario y dejó claro qué es lo que en verdad siente por él.

El tierno video de la hija de Epa Colombia Epa Colombia

Hija de Epa Colombia se llevó elogios tras protagonizar baile viral: “¿En qué momento creció tanto?”

Karol Samantha conmovió al mostrar a la pequeña Daphne, generando reacciones y mensajes para Epa Colombia.

Cintia Cossio muestra su viaje junto a Jhoan López. Cintia Cossio

Cintia Cossio mostró románticas imágenes con Jhoan López que reflejan su gran momento: "Te amo, mi amor"

Cintia Cossio compartió en redes sociales su viaje con Jhoan López, mostrando el gran momento que vive su relación.

Lo más superlike

Alejandro Estrada revela lo que piensa de Yina Calderón Alejandro Estrada

Alejandro Estrada rompe el silencio y habla de Yina Calderón: esto piensa de ella

Alejandro Estrada antes de su ingreso a La casa de los famosos se pronuncia sobre Yina Calderón y deja clara su verdadera opinión.

Exjugador de fútbol muere repentinamente a los 30 años. Talento internacional

Luto en el deporte: exjugador de fútbol fallece a los 30 años durante un partido de baloncesto

Britney Spears, cantante de pop estadounidense Britney Spears

¿Britney Spears vuelve a los escenarios?, esto dijo La Princesa del Pop

El alcohol no solo afecta el hígado: también daña la memoria y la capacidad de crear recuerdos. Salud

Beber alcohol podría borrar los recuerdos, esto advierten expertos sobre su impacto cerebral

Presentadora de televisión sufre aparatoso accidente en vivo Talento internacional

Presentadora de televisión sufre aparatoso accidente en vivo | VIDEO