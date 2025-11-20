J Balvin desfila su nueva colección y sorprende con una alianza junto a una famosa marca colombiana

J Balvin,uno de los artistas colombianos más influyentes del panorama global, sorprendió al público con una aparición inesperada en el desfile de su nueva colección de ropa.

J Balvin lanza colección de prendas exclusivas. (Foto de Michael loccisano/AFP)

Artículos relacionados Giovanny Ayala Esta fue la última publicación del hijo de Giovanny Ayala reportado como desaparecido

Desde principios de mes, Balvin había anunciado sobre esta alianza, pero fue en el desfile donde la propuesta tomó forma.

Una colección que fusiona la estética de sus conciertos “Ciudad Primavera” con el diseño contemporáneo de una marca colombiana de gran trayectoria.

Las prendas y accesorios fueron pensados para acompañar sus próximas presentaciones en Colombia, el 29 de noviembre en Medellín y el 13 de diciembre en Bogotá, convirtiendo la moda en una extensión de su puesta en escena.

Artículos relacionados Miss Universo Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo, ¿señal buena o mala?

¿Cómo fue recibido J Balvin en la pasarela?

El video que circula en redes sociales muestra a Balvin entrando entre aplausos, rodeado de modelos que visten su colección.

Entre luces, beats y aplausos, el cantante se posicionó en el centro de la pasarela, desfilando con seguridad junto a modelos que lucieron piezas inspiradas en su universo creativo.

Balvin no solo canta, también diseña. Y esta vez, lo hizo desde Medellín, con una pasarela que vibró al ritmo de su esencia.

La colaboración con marcas colombianas no es un movimiento aislado. Balvin ha demostrado durante años que su vínculo con la moda va más allá de su género musical.

Desde su trabajo en la era de “Vibras” hasta sus alianzas con gigantes del mundo de la moda, el artista ha consolidado una presencia sólida en la industria textil.

La línea incluye camisetas, polos, pañoletas, charms, porta documentos, monederos y bolsos personalizables. Cada pieza lleva el sello urbano de Balvin.

Además, la colección no se limita al mercado colombiano; estará disponible en países como Estados Unidos, Panamá, Chile y Perú.

La colección, bautizada como “Ciudad Primavera”, no solo celebra el color y la energía que caracterizan al cantante, sino que también ofrece una experiencia tangible para quienes lo siguen.

Los accesorios personalizables y las piezas exclusivas permiten que cada fan lleve consigo un fragmento de ese universo vibrante que Balvin ha construido a lo largo de su carrera.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado fue captada bailando con un misterioso cantante, ¿de quién se trata?

¿Qué significa esta alianza para la industria textil local?

La unión entre J Balvin y las marcas locales representan un impulso significativo para la moda nacional.

No se trata solo de una colaboración con una celebridad, sino de una fusión entre talento creativo urbano y una marca con mano de obra colombiana con una amplia trayectoria que espera generar aún más empleos directos e indirectos, dinamizando la economía.