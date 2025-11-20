Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
J Balvin desfila su nueva colección y sorprende con una alianza junto a una famosa marca colombiana

J Balvin presentó una colección inspirada en sus conciertos, fusionando estilo urbano con diseños creados por una marca colombiana

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
J Balvin sorprende al desfilar.
J Balvin genera revuelo al desfilar su colección urbana. (Foto de Emma McIntyre/AFP)

J Balvin,uno de los artistas colombianos más influyentes del panorama global, sorprendió al público con una aparición inesperada en el desfile de su nueva colección de ropa.

J Balvin colabora con Vélez.
J Balvin lanza colección de prendas exclusivas. (Foto de Michael loccisano/AFP)

Desde principios de mes, Balvin había anunciado sobre esta alianza, pero fue en el desfile donde la propuesta tomó forma.

Una colección que fusiona la estética de sus conciertos “Ciudad Primavera” con el diseño contemporáneo de una marca colombiana de gran trayectoria.

Las prendas y accesorios fueron pensados para acompañar sus próximas presentaciones en Colombia, el 29 de noviembre en Medellín y el 13 de diciembre en Bogotá, convirtiendo la moda en una extensión de su puesta en escena.

¿Cómo fue recibido J Balvin en la pasarela?

El video que circula en redes sociales muestra a Balvin entrando entre aplausos, rodeado de modelos que visten su colección.

Entre luces, beats y aplausos, el cantante se posicionó en el centro de la pasarela, desfilando con seguridad junto a modelos que lucieron piezas inspiradas en su universo creativo.

Balvin no solo canta, también diseña. Y esta vez, lo hizo desde Medellín, con una pasarela que vibró al ritmo de su esencia.

La colaboración con marcas colombianas no es un movimiento aislado. Balvin ha demostrado durante años que su vínculo con la moda va más allá de su género musical.

Desde su trabajo en la era de “Vibras” hasta sus alianzas con gigantes del mundo de la moda, el artista ha consolidado una presencia sólida en la industria textil.

La línea incluye camisetas, polos, pañoletas, charms, porta documentos, monederos y bolsos personalizables. Cada pieza lleva el sello urbano de Balvin.

Además, la colección no se limita al mercado colombiano; estará disponible en países como Estados Unidos, Panamá, Chile y Perú.

La colección, bautizada como “Ciudad Primavera”, no solo celebra el color y la energía que caracterizan al cantante, sino que también ofrece una experiencia tangible para quienes lo siguen.

Los accesorios personalizables y las piezas exclusivas permiten que cada fan lleve consigo un fragmento de ese universo vibrante que Balvin ha construido a lo largo de su carrera.

¿Qué significa esta alianza para la industria textil local?

La unión entre J Balvin y las marcas locales representan un impulso significativo para la moda nacional.

No se trata solo de una colaboración con una celebridad, sino de una fusión entre talento creativo urbano y una marca con mano de obra colombiana con una amplia trayectoria que espera generar aún más empleos directos e indirectos, dinamizando la economía.

J Balvin desfila con comodidad.
J Balvin desfiló en la presentación de su nueva colección de moda. (Foto de Emma McIntyre/AFP)
