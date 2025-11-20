Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Participante de Miss Universo sorprende en pasarela al aparecer con su traje de pescado

Miss Noruega sorprendió en Miss Universo 2025 con un traje típico de salmón, causando comentarios y memes virales.

Participante de Miss Universo sorprende en pasarela al aparecer con su traje de pescado
Miss Noruega sorprende con su atuendo en Miss Universo / (Foto de AFP)

La etapa de trajes típicos de Miss Universo 2025 dejó momentos que se volvieron tendencia en redes sociales. Entre ellos, la participación de Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Noruega, se destacó por un diseño inusual inspirado en un salmón, generando múltiples reacciones y memes entre internautas.

¿Cómo fue el traje típico de Miss Noruega en Miss Universo 2025?

Leonora Lysglimt-Rødland eligió un traje inspirado en el salmón, compuesto por un enterizo que simulaba las escamas del pez y botines plateados que combinaban. Al abrirse, el diseño revelaba la apariencia completa del salmón, lo que provocó comentarios divididos en redes sociales.

Mientras algunos usuarios criticaron la elección, otros destacaron la creatividad y el valor de la participante al optar por un diseño distinto a los tradicionales vestidos folklóricos o históricos que suelen presentarse en concursos de belleza.


Los internautas reaccionaron con mensajes como: "Cómo vas a vestir de salmón a tu miss en un concurso de belleza. Ay, Noruega" y "Yo amé a Miss Noruega, me morí de la risa al verla". Estas opiniones reflejan cómo la decisión del atuendo se convirtió rápidamente en tendencia y en tema de discusión a nivel internacional.

¿Por qué Miss Noruega eligió un traje inspirado en el salmón?

Más allá de la estética, el traje tenía un significado cultural y económico. El salmón es uno de los recursos naturales más importantes de Noruega y representa un símbolo de su identidad, su conexión con la naturaleza y la sostenibilidad.

La participante destacó que la elección del pez busca transmitir orgullo por las raíces del país y generar conciencia sobre la preservación de los ecosistemas marinos que hacen posible esta tradición.

¿Por qué Miss Noruega eligió un traje inspirado en el salmón?
El traje de Miss Noruega tenía un significado cultural y económico / (Foto de AFP)

Al optar por este diseño, Miss Noruega se sumó a otras participantes que también fueron comentadas en redes por sus elecciones de traje típico, como Miss Sri Lanka, Miss Suecia y Miss Venezuela, cada una con propuestas que combinaban elementos culturales e históricos de sus países.

¿Quién es Miss Noruega 2025 en Miss Universo?

La representante de Noruega en Miss Universo 2025 es Leonora Lysglimt-Rødland, quien ha destacado tanto por su trayectoria deportiva como por su participación en concursos de belleza. Antes de su coronación, Leonora formó parte del equipo nacional de baton twirling de Noruega, participando incluso en campeonatos mundiales.

Leonora también utiliza sus redes sociales para generar conciencia sobre el Síndrome de Osler-Weber-Rendu, una enfermedad hereditaria rara que ha afectado a su familia, mostrando así un compromiso con causas sociales. Además, cuenta con experiencia en medios de comunicación noruegos y sigue de cerca eventos internacionales como el Festival de la Canción de Eurovisión.

Ella es la representante de Noruega en Miss Universo 2025
Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Noruega 2025 / (Foto de Freepik)

Los espectadores afirman que esperan conocer el desempeño final de esta y las demás participantes del certamen. En Colombia, la final de Miss Universo 2025 se podrá ver por el Canal RCN, encargado de la transmisión oficial para el país. La gala será emitida el jueves 20 de noviembre a las 8:00 p.m. un horario que responde a la diferencia con Tailandia, sede del evento.

