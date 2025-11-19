Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Falleció reconocido periodista tras confirmarse en plena emisión en vivo: así fue

El mundo del periodismo se viste de luto tras confirmarse la muerte de corresponsal, cuya noticia fue en una emisión en directo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Falleció reconocido periodista tras confirmarse en plena emisión en vivo: así fue
¿Quién fue el reconocido periodista que falleció? | Fotos:: Freepik

En los últimos días, miles de televidentes se sorprendieron tras confirmarse la noticia de un famoso periodista, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Los hechos se presentaron cuando una presentadora confirmó durante una emisión de noticias de ABC News que su colega había fallecido hace varios días.

Artículos relacionados

¿Quién fue el reconocido periodista que falleció en los últimos días?

El nombre del famoso corresponsal estadounidense, Jim Ávila, ha acaparado la atención mediática en los últimos días tras revelarse la noticia de su fallecimiento, quien se estima que batalló con una difícil enfermedad.

Jim Ávila falleció el pasado 12 de noviembre tras su lucha por una difícil enfermedad, según han revelado varios allegados del corresponsal a través de varias fuentes internacionales.

Falleció reconocido periodista tras confirmarse en plena emisión en vivo: así fue
¿Cuál fue la causa del fallecimiento del periodista? | Foto: Freepik

Artículos relacionados

¿Cómo se reveló la noticia del fallecimiento de Jim Ávila durante una emisión de noticias en vivo?

Desde luego, la noticia del fallecimiento de Jim Ávila ha generado múltiples opiniones por parte de los internautas, quienes lo han recordado con cariño, en especial, por el gran legado que dejó en el periodismo.

Además, la muerte de Jim Ávila fue confirmada el pasado 13 de noviembre a través de una emisión de ‘ABC News’ en el que la presentadora Diane Macedo detalló que su colega había fallecido, expresando las siguientes palabras:

“Tengo noticias de nuestro colega de ABC News, Jim Ávila ha fallecido después de una larga enfermedad. Jim era corresponsal en Los Ángeles, especializado en política, derecho de justicia e investigaciones. También trabajó en la casa blanca y dio importantes noticias de acuerdos de Cuba y Estados Unidos”, añadió Diane Macedo.

También se reveló que Jim realizó importantes trabajos a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por dejar un gran legado en el periodismo internacional.

Falleció reconocido periodista tras confirmarse en plena emisión en vivo: así fue
Así se confirmó la noticia del fallecimiento de Jim Ávila. | Foto: Freepik

De igual modo, la presentadora detalló que Jim tuvo un trasplante de riñón por la batalla de su difícil enfermedad, la cual batalló hasta el último momento:

Artículos relacionados

“Jimm tuvo un trasplante de riñón donado por su hermano y le enviamos su más sentido pésame a su familia, incluido sus tres hijos y por sus contribuciones y compromiso en la búsquea de la verdad. Jim tenía 69 años”, agregó el comunicado de Diane Macedo de ‘ABC NEWS’.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Suraj Chavan, apodado el “Justin Bieber de la India” Justin Bieber

Él es Suraj Chavan, el “Justin Bieber de la India” que enloquece a las fans por una foto a su lado

Suraj Chavan, apodado el “Justin Bieber de la India”, no ha pasado desapercibido al convertirse en fenómeno viral entre jóvenes.

Dónde ver la gala de premiación de Miss Universo 2025 y la participación de Vanessa Pulgarín Miss Universo

Miss Universo 2025: ¿dónde ver la gala final y la presentación decisiva de Vanessa Pulgarín?

Colombia se prepara para la coronación de Miss Universo y la participación de Vanessa Pulgarín. ¡Te contamos dónde ver la gala!

Cantante colombiana se hace viral por especial gesto con joven colombiano en el metro: esto hizo Talento nacional

Cantante colombiana se hace viral por especial gesto con joven colombiano en el metro: esto hizo

Famosa cantante colombiana se hace viral por especial gesto que tuvo con joven a quien le golpearon su micrófono hace unas semanas.

Lo más superlike

Bruno Ponce cuenta detalles del incidente legal con su expareja La casa de los famosos

Bruno Ponce, aspirante a La casa de los famosos, cuenta detalles del incidente legal con su expareja

Bruno Ponce reveló detalles sobre un incidente legal que protagonizó y explicó cómo resolvió este inconveniente con su expareja.

Cintia Cossio comparte tierno momento de su hijo Lucca Cintia Cossio

Cintia Cossio comparte tierno momento de su hijo Lucca reaccionando a la voz de su abuela

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?

Christian Nodal actúa en el escenario durante las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY de Los Ángeles. Christian Nodal

Christian Nodal asistió a audiencia tras ser demandado por reconocida disquera, ¿qué sucedió?

Karina García lanzó canción con Yina como protagonista Karina García

Karina García lanzó su primera canción y Yina Calderón es la protagonista del video