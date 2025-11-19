Falleció reconocido periodista tras confirmarse en plena emisión en vivo: así fue

En los últimos días, miles de televidentes se sorprendieron tras confirmarse la noticia de un famoso periodista, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Los hechos se presentaron cuando una presentadora confirmó durante una emisión de noticias de ABC News que su colega había fallecido hace varios días.

¿Quién fue el reconocido periodista que falleció en los últimos días?

El nombre del famoso corresponsal estadounidense, Jim Ávila , ha acaparado la atención mediática en los últimos días tras revelarse la noticia de su fallecimiento, quien se estima que batalló con una difícil enfermedad.

Jim Ávila falleció el pasado 12 de noviembre tras su lucha por una difícil enfermedad, según han revelado varios allegados del corresponsal a través de varias fuentes internacionales.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento del periodista? | Foto: Freepik

¿Cómo se reveló la noticia del fallecimiento de Jim Ávila durante una emisión de noticias en vivo?

Desde luego, la noticia del fallecimiento de Jim Ávila ha generado múltiples opiniones por parte de los internautas, quienes lo han recordado con cariño, en especial, por el gran legado que dejó en el periodismo.

Además, la muerte de Jim Ávila fue confirmada el pasado 13 de noviembre a través de una emisión de ‘ABC News’ en el que la presentadora Diane Macedo detalló que su colega había fallecido, expresando las siguientes palabras:

“Tengo noticias de nuestro colega de ABC News, Jim Ávila ha fallecido después de una larga enfermedad. Jim era corresponsal en Los Ángeles, especializado en política, derecho de justicia e investigaciones. También trabajó en la casa blanca y dio importantes noticias de acuerdos de Cuba y Estados Unidos”, añadió Diane Macedo.

También se reveló que Jim realizó importantes trabajos a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por dejar un gran legado en el periodismo internacional.

Así se confirmó la noticia del fallecimiento de Jim Ávila. | Foto: Freepik

De igual modo, la presentadora detalló que Jim tuvo un trasplante de riñón por la batalla de su difícil enfermedad, la cual batalló hasta el último momento:

