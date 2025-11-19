Cintia Cossio comparte tierno momento de su hijo Lucca reaccionando a la voz de su abuela

Cintia Cossio ha publicado un emotivo video que ha cautivado a sus seguidores: su hijo Lucca compartiendo un momento especial y divertido junto a su abuela. El momento ha generado miles de comentarios y reacciones en redes sociales, destacando la conexión afectiva entre generaciones dentro de la familia de la influencer.

¿Qué sucede en el vídeo que compartió Cintia Cossio?

En el video, se ve a Lucca, el hijo menor de la influencer, sonreír de manera espontánea cada vez que escucha la voz de su abuela, demostrando que esas palabras y caricias sonoras que recibía desde el vientre materno todavía lo reconfortan y le provocan alegría.

Cintia Cossio destacó que esto sucede a causa de la conexión y cercanía que su madre tuvo con su hijo incluso antes de que naciera:

“Mi mamá le hablaba a Lorenzo desde que estaba en el vientre y ahora él sonríe cada vez que escucha su voz”, explicó la influencer en la publicación.



En varias ocasiones, Cintia ha destacado que compartir estas experiencias permite mostrar la importancia de los lazos familiares y cómo la interacción con los abuelos puede fortalecer el desarrollo emocional y afectivo del bebé.

¿Cómo fue el nacimiento de Lucca, hijo de Cintia Cossia?

Lucca, conocido también como Lorenzo, es el segundo hijo de la influencer y Jhoan López. Nació el 1 de septiembre de 2025 en la Clínica Rosario del Tesoro en Medellín, en buen estado de salud junto a su madre.

Lucca nació a inicios de septiembre del 2025 / (Foto de Freepik)

Su hermano mayor, Thiago, ha sido una de sus compañías constantes desde el inicio, y a través de diversas fotos que la influencer ha compartido en redes, se ha hecho evidente que también es un apoyo en la crianza y cuidados del bebé.

Los internautas recuerdan que el anuncio del embarazo de Cintia fue sorpresivo. En redes destacan que este fue revelado cuando Cintia tenía seis meses de gestación, generando gran expectativa por la llegada del bebé.

¿Qué ha dicho Cintia Cossio sobre su maternidad?

Tras el nacimiento de Lucca, Cintia enfrentó un episodio de mastitis, una inflamación del tejido mamario que puede ocurrir durante la lactancia. Esta situación le generó dolor e incomodidad, pero pudo manejarla con cuidado y atención médica, asegurando que la alimentación de su bebé continuara con normalidad.

Cintia Cossio habla sobre su maternidad / (Foto del Canal RCN)

Además, Cintia ha llamado la atención al mostrar algunos de los primeros regalos que recibió Lucca, incluyendo ropa y accesorios de alta gama, que su hermano Yeferson Cossio le ha dado. Los internautas destacan que estas publicaciones permiten ver la cercanía de la familia y los momentos especiales que Cintia y Lucca comparten con sus seres queridos.