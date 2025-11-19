Yina Calderón y Chanel protagonizan fuerte enfrentamiento en La mansión de Luinny, ¿las expulsaron?

Yina Calderón se enfrentó con Chanel sin medir las consecuencias en La mansión de Luinny. Ambas son rivales y se fueron en contra.

Resulta que Yina comenzó a discutir con Abraham, pero la situación se escaló hasta el punto en el que varios participantes del reality de República Dominicana se involucraron.

Sin embargo, el verdadero problema se gestó cuando Chanel se acercó a la polémica empresaria de fajas. En un principio, cada una se estaban lanzando palabras, pero luego todo se salió de control.

¿Cómo fue el elevado enfrentamiento entre Yina Calderón y Chanel en La mansión de Luinny?

Yina Calderón se abalanzó contra Chanel y la dominicana no se dejó, pues le respondió con nada más y nada menos que tomándola del cabello.

Enseguida, se alborotó la mansión de Luinny. La mayoría de participantes empezó a separarlas y a gritar; de hecho, hasta la producción del formato de convivencia intervino.

En efecto, se logró que la colombiana y la dominicana se separaran, pero seguían lanzándose palabras entre sí.

Yina Calderón corre peligro de salir de 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

En redes sociales, los clips del enfrentamiento se viralizaron con distintas posturas, unas a favor de Chanel y las otras a favor de Yina.

¿Yina Calderón será expulsada de La mansión de Luinny?

En el Instagram oficial de La mansión de Luinny se publicó que, al parecer, habrá expulsión.

A través de un post, se encuentran las fotografías de Abraham, Yina y Chanel. Ante esto, se le preguntó al público si uno de ellos debería abandonar la competencia o el pleito fue incentivado por todos, dejando una incógnita de lo que pasará.

El público tiene sus favoritos, varios dicen que Yina ya tuvo dos altercados que ameritan expulsión, otros que Chanel tampoco se salva y, por último, responsabilizan a Abraham por el enfrentamiento entre sus compañeras.

Adicionalmente, Luinny había dicho que no iba a tolerar las agr3siones físicas en el reality, de modo que queda por esperar qué decisiones se tomarán respecto al futuro no solo de la empresaria colombiana, sino también de los demás involucrados en el reciente conflicto.