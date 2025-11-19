Así fue el emotivo homenaje de James Rodríguez a Daniel Muñoz en pleno partido de Colombia

La Selección Colombia cerró su última presentación del 2025 con una contundente victoria 3-0 frente a Australia, sin embargo, el resultado deportivo no fue lo único que generó conversación en redes sociales, sino la emotiva dedicatoria de James Rodríguez a su compañero Daniel Muñoz, quien no pudo estar presente debido a una dolorosa situación personal.

¿Por qué Daniel Muñoz se ausentó del partido de la Selección Colombia?

Días antes del amistoso, se confirmó que Daniel Muñoz había abandonado la concentración por motivos familiares.

Si bien la Federación Colombiana de Fútbol mantuvo la discreción, rápidamente se conoció que el jugador viajó para acompañar a la familia de un amigo cercano que había fallecido, Sebastián Ríos, un joven con quien Daniel Muñoz compartió su infancia.

El gesto de regresar a su tierra para acompañar a los suyos fue ampliamente reconocido en Colombia, y dejó claro que sigue conectado con sus raíces, con su comunidad y con las personas que marcaron su vida antes de llegar al fútbol profesional.

¿Cómo fue el gesto de James Rodríguez durante la celebración del gol?

Aunque Daniel Muñoz no pudo vestir la camiseta de la Selección en este duelo, sus compañeros no lo olvidaron, y el momento más conmovedor de la noche llegó cuando James Rodríguez abrió el marcador.

James Rodríguez dedicó su anotación a Daniel Muñoz en una de las imágenes más emotivas del año para la Selección. /AFP: TIMOTHY A. CLARY

En medio de la celebración, el capitán colombiano pidió una camiseta con el nombre y número de Muñoz, la levantó frente a las cámaras y la mostró hacia la tribuna como símbolo de apoyo colectivo.

La imagen recorrió redes sociales y portales deportivos a nivel internacional, pues junto a James, jugadores como Juan Camilo Portilla, Santiago Arias y Luis Díaz se unieron al gesto en un acto que reafirmó el compañerismo y la unión dentro del equipo.

¿Qué significó este triunfo de la Selección Colombia para cerrar el año 2025?

El amistoso en Nueva York representaba el último reto del año para la Tricolor, con goles de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma, Colombia selló una victoria contundente y dejó buenas sensaciones de cara al 2026, temporada en la que disputará el Mundial de fútbol.

La Tricolor se unió para acompañar a Daniel Muñoz en su difícil momento familiar. Un gesto que conmovió al país. /AFP: Luis ACOSTA

Más allá del resultado, la noche quedó marcada demostrando que la Selección no solo celebra goles, sino también abraza a sus jugadores cuando más lo necesitan.