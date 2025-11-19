Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi no aguantó más y se defendió de los que la tildan de "afortunada" en MasterChef

Violeta Bergonzi demostró que se encuentra en MasterChef Celebrity 2025 y no es por suerte, como varios le dicen.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi no aguantó más y se defendió de los que la tildan de "afortunada" en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Una de las participantes de MasterChef Celebrity 2025 que más ha dado para hablar es la presentadora Violeta Bergonzi, quien, a propósito, es semifinalista del formato de cocina del Canal RCN.

Violeta Bergonzi, caracterizada por hablar sin problema alguno, a la vez que por tener un carisma que saca carcajadas, ha estado muy agradecida por ser parte de la cocina más importante del mundo. En ese sentido, suele subir publicaciones relacionadas con MasterChef.

¿Cómo Violeta Bergonzi demostró que su participación en MasterChef Celebrity no ha sido por suerte?

La presentadora de televisión publicó un nuevo video, el cual se trata de una recopilación de varios momentos de MasterChef, pero a la vez demostrando que se encuentra en la recta final de la competencia y no es por suerte.

Lo anterior como respuesta para aquellos que suelen tachar la participación de Bergonzi, diciendo que pasa algunos retos porque los chefs jurados la "quieren". No obstante, en el clip se puede observar a la host de TV estudiando para los retos.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi es semifinalista de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

De hecho, la respuesta de Violeta fue puntual, manifestó que su progreso en MasterChef Celebrity no es suerte, sino que es: constancia, reinventar su tiempo en familia, no desistir bajo ninguna circunstancia, trabajo duro, un sueño colectivo, entre otros aspectos.

En el video, se ve a Violeta practicando cocina con sus hijos y esposo. "No es suerte, fueron lágrimas y sudor", aseguró. Pese a todo, la presentadora remarcó que el proceso ha sido hermoso y Dios le mandó los mejores aliados.

"Valora tu proceso... Solo Dios sabe lo que te ha tocado para llegar hasta aquí, te abrazo fuerte y me abrazo a mí", dice la descripción del video.

 

¿Cuándo será la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025?

Quedan pocos días para la gran final de MasterChef Celebrity 2025, en su conmemoración de 10 años.

Hay cinco semifinalistas: Valentina Taguado, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Carolina Sabino; una de ellas no llegará al capítulo final.

MasterChef Celebrity 2025
MasterChef Celebrity 2025 se encuentra en su recta final | Foto del Canal RCN.

La gran final será el próximo martes 25 de noviembre a las 8:00 p.m. La transmisión se dará en las múltiples pantallas del Canal RCN, incluida la app que se puede descargar gratis. Clic aquí.

