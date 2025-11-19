Silvia de Dios llega a La Sustituta: así será su participación en la nueva serie del Canal RCN
Silvia de Dios hará parte de La Sustituta, la serie del Canal RCN que combina un poco de misterio y drama en su historia.
La participación de Silvia de Dios en La Sustituta ha generado conversación entre quienes siguen su trayectoria, pues muchos internautas comentan que su presencia podría aportar elementos importantes al desarrollo de la historia. La serie, producida por Estudios RCN, hace parte de las apuestas próximas apuestas del canal.
¿A quién interpretará Silvia de Dios en La Sustituta?
Silvia de Dios interpretará a Hilda, una mujer reconocida entre los vecinos por su forma tranquila de relacionarse con quienes la rodean. Vive con su familia cerca de la Casa Urquijo, un punto clave dentro de la historia donde ocurren varias de las situaciones que determinan el rumbo de la serie.
Este personaje sobresale porque no pasa por alto situaciones que afecten a quienes están en desventaja. Los internautas consideran que esto que podría convertirla en una figura relevante cuando aumenten las tensiones alrededor de la vivienda de los Urquijo.
Aunque ella y su familia suelen mantenerse al margen, la cercanía con su entorno hará que se vean envueltos en eventos que vuelven a tomar fuerza después de una tragedia del pasado.
¿Cuál será el papel de Silvia de Dios en La Sustituta?
Hilda será presentada como una figura que observa lo que ocurre alrededor de la Casa Urquijo desde una posición externa a los conflictos principales. Mientras Victoria de Urquijo y Eva Cortés concentran gran parte de las tensiones de la historia, el papel de Hilda ayuda a mostrar cómo esos hechos también afectan a quienes viven cerca.
Según comentan algunos internautas, este tipo de personajes permiten ampliar la mirada sobre la trama, porque muestra el impacto que generan los sucesos del interior de la casa en la comunidad que la rodea. En La Sustituta, esa perspectiva será clave cuando situaciones del pasado empiecen a reflejarse, día a día, en el sector.
Además, Hilda ayudará a entender cómo los rumores, los comportamientos inusuales y los cambios dentro de la Casa Urquijo repercuten en el ambiente del vecindario. Su presencia funciona como un enlace entre la cotidianidad del lugar y los hechos que comienzan a inquietar a los habitantes.
¿Cuándo y dónde se podrá ver La Sustituta?
La Sustituta es una serie producida por Estudios RCN y se estrenará el 26 de noviembre a las 8:00 p. m. en la pantalla del Canal RCN. El canal confirmó su llegada a la programación y presentó los primeros adelantos, que ya generan conversación entre los internautas.
La novela cuenta con 51 capítulos de 45 minutos cada uno y está dirigido por Rodrigo Lalinde y Lucho Sierra. Según comentarios de los usuarios, el interés por su fecha de lanzamiento ha aumentado debido al elenco, que incluye figuras como Majida Issa, Geraldine Zivic, Juan Fernando Sánchez, Julián Román y Silvia de Dios.
Los avances de la producción muestran el tono de misterio que tendrá la serie y dan un primer vistazo a la conexión entre la Casa Urquijo y la clínica Veracruz. Con estas primeras imágenes, la serie empieza a posicionarse como un regreso del suspenso a la pantalla, acompañado por un elenco que llega para aportar fuerza y talento.