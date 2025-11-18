Los aspirantes de La casa de los famosos 3 revelan su situación sentimental en ¿Qué hay pa’ dañar?

En medio del ambiente relajado y divertido del programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, tres aspirantes del cuarto grupo de La casa de los famosos 2026, respondieron con sinceridad sobre su situación sentimental.

Julián Beltrán, Luchito Humor y Jorge 'Salsa' le responden a Johana Velandia en ¿Qué hay pa' dañar? sobre sus límites si llegan a quedar elegidos en La casa de los famosos 2026. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

La respuesta de cada uno no solo sorprendió, sino que también generó una ola de reacciones entre los seguidores del programa.

Julián Beltrán, Jorge ‘Salsa’ y Luchito Humor revelaron detalles sobre su vida amorosa.

¿Qué revelaron los aspirantes del cuarto grupo de La casa de los famosos Colombia sobre su vida sentimental?

En el video compartido en el canal oficial del programa, Julián Beltrán afirmó que entra soltero, es padre de tres hijos y se mostró dispuesto a asumir nuevos retos dentro del programa.

Por su parte, Jorge ‘Salsa’ expresó que está felizmente casado desde hace 17 años, tiene una hija llamada Celia, y fue claro al decir que no participará en dinámicas que puedan incomodar a su esposa.

Entre tanto, Luchito Humor comentó que lleva 10 años de casado, aunque bromeó diciendo que “parecen 20” debido al carácter de su esposa, quien es santandereana y abogada. Además, destacó que tienen un hijo.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló chat con Bad Bunny: esto se dijeron

Luchito Humor hizo una observación que provocó risas tanto en el estudio como entre los seguidores del programa, al señalar que su objetivo era permanecer dentro del reality más tiempo que Johana Velandia que hizo parte de la primera edición de La casa de los famosos Colombia durando solo 10 días.

Las votaciones para elegir al próximo habitante de La casa de los famosos Colombia 3 siguen abiertas y los aspirantes del cuarto grupo ya están esperando que el público decida.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado fue captada bailando con un misterioso cantante, ¿de quién se trata?

¿Quiénes son los seis aspirantes del cuarto grupo de La casa de los famosos Colombia?

Uno de los seis aspirantes (Eldevin López, Julián Beltrán, Javier Peraza, Jorge ‘Salsa’, Luchito Humor y Bruno Ponce), se convertirá en el cuarto habitante confirmado de la casa más famosa del país.

Las votaciones se pueden realizar a través de lacasadelosfamososcolombia.com hasta el domingo 23 de noviembre a las 4 de la tarde.