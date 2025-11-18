Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu sorprende al confesar la cantidad de hijos que quiere tener

La Jesuu rompe el silencio sobre su futuro familiar y sorprende con la cantidad de hijos que planea tener.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Jesuu habla de maternidad y sorprende con la cantidad de hijos que quiere
La Jesuu sorprende al revelar cuántos hijos quiere tener en su futuro. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora caleña Valentina Ruíz, mejor conocida en redes sociales como La Jesuu, sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir cuántos hijos quiere tener en el futuro: la declaración generó cientos de comentarios y reacciones entre sus fanáticos.

¿Cuántos hijos planea tener La Jesuu? Esto reveló la influenciadora

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Jesuu contó de manera espontánea cuántos hijos quiere tener a lo largo de su vida, cuando encuentre al hombre dispuesto a complacer su deseo.

La Jesuu destapa su deseo de maternidad y la cifra que pocos esperaban
La Jesuu confirma cuántos hijos desea tener a lo largo de su vida. (Foto Canal RCN).

Todo esto mientras atraviesa la ausencia de Aleyda, su empleada, quien sufrió un inesperado ataque por parte del perro de la influenciadora justo después de que este fuera llevado a un spa canino en la ciudad.

Con la incapacidad de la mujer, La Jesuu tuvo que acudir a alguien cercano para que le preparara sus comidas de manera temporal y, en medio de la conversación, la influenciadora mencionó que, aunque no sabe cocinar, espera traer al mundo a siete pequeños.

"Dios mío santísimo, y así es que yo quiero traer hijos a este mundo; poner a pasar hambre a un poco de pelao's. Y quiero son es 7, el hombre que no me dé 7 hijos que ni me voltee a mirar".

Al final, La Jesuu dejó claro que, a pesar de todo lo que está pasando en su casa, su idea de tener siete hijos sigue en pie y no piensa cambiarla.

¿Qué ocurrió con Aleyda, la empleada de La Jesuu?

Vale la pena recordar que, por estos días, La Jesuu se encuentra completamente sola en casa debido a que Aleyda, la mujer que le prepara sus comidas y la ayuda con las labores del hogar, fue atacada por el perro de la influenciadora sin razón aparente justo después de regresar de su spa canino.

La Jesuu cuenta cuántos hijos desea tener y cómo ve su futuro
La Jesuu comparte su plan familiar y la cifra de hijos que espera tener. (Foto Canal RCN).

Este incidente dejó a Aleyda con una mano inmovilizada, pues el perro la mordió con fuerza y le provocó una herida considerable. Hasta el momento, no se conocen detalles sobre cómo avanza su recuperación.

