Karina García opinó de la "amistad" que hay entre Yina Calderón y La Piry: habló de falsedad

Un programa de radio de República Dominicana interrogó a Karina García, entre las preguntas resonaron los nombres de Yina Calderón y La Piry.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García
Karina García opinó de la "amistad" que hay entre Yina Calderón y La Piry | Foto del Canal RCN.

La modelo paisa Karina García fue interrogada en La mansión de Luinny, ya que en el reality de República Dominicana estuvo un programa de radio.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 es de las que más menciones tiene en el formato de convivencia internacional, así que le preguntaron sobre los dominicanos y el momento que más le ha afectado.

¿Qué dijo Karina García del carácter de los dominicanos?

De acuerdo con Karina García, el reality en el que se encuentra ha sido complejo porque calificó como "fuerte" el carácter de los dominicanos

"Es muy fuerte lidiar con el carácter de los dominicanos, que los amo y los adoro, pero Dios mío bendito ustedes, salga corriendo mi amor", manifestó la influencer paisa.

A renglón seguido, García confesó que ya se está adaptando a este nuevo modelo de vida de un mes, tiempo que se prevé que es lo que dura la producción.

En palabras de la modelo colombiana, ahora le gustan las expresiones de República Dominicana y se divierte, pero cuando hay conflictos le da miedo.

Karina García
Karina García va liderando en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

¿Cuál ha sido el momento más difícil que ha enfrentado Karina García en República Dominicana?

Respecto al tema de los pleitos, Karina García dio a conocer que ella ha tratado de defenderse, pero el susto es latente.

A raíz de ello, reveló que, por ahora, el momento más difícil que ha vivido en La mansión de Luinny fue cuando se enfrentó con La Moyeta.

"No es mi esencia y mi personalidad. Yo era como un caballito fino, pero por dentro quería salir corriendo porque realmente me dio susto", confesó.

En adición, también comentó que "casi le da un infarto" cuando Yina Calderón lanzó a La Piry a la piscina.

Karina García, Yina Calderón
Karina García reveló que se asustó cuando Yina Calderón se fue contra La Piry | Foto del Canal RCN.

¿Qué opinó Karina García de la "amistad" entre Yina Calderón y La Piry?

Pero hubo más preguntas, así que Karina García habló sobre la amistad que hay entre Yina y La Piry.

"Me parece chévere, o sea, esto es un reality y no sé si es verdad, tampoco me interesa si es genuino, tampoco me interesa si es falso, si fue actuado, no sé, pero ellas dos en lo personal son muy divertidas juntas", concluyó Karina García.

