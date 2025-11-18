Miss Universo 2025: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la gala preliminar en Colombia?

Como sucede con cada edición de Miss Universo, se transmite la gala preliminar antes del día de elección y coronación de la próxima mujer que adquirirá el título de reina Universal.

¿Cuándo y a qué hora es la gala o desfile preliminar de Miss Universo 2025?

Para este año 2025, la sede de Miss Universo se sitúa en Tailandia, lo que significa que la diferencia de horarios entre países es notoria. En el caso de Colombia, hay una diferencia de 12 horas con Tailandia.

En efecto, Miss Universo ha buscado que la transmisión del desfile preliminar sea en un horario propicio para la región latina, así que en Colombia se puede ver a partir de las 7:00 de la mañana de este miércoles 19 de noviembre de 2025.

Coronación de Vanessa Pulgarín como Miss Universe Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

La gala o desfile preliminar es definitivo, se trata de la última oportunidad que las reinas de todo el mundo tienen para mostrar su impacto escénico. Todas las candidatas posan en traje de playa y de gala.

Respecto al traje de gala, llama la atención el hecho de que algunas candidatas usan el mismo vestido para la final, mientras que, otras cambian el diseño.

¿Cómo y dónde ver EN VIVO la preliminar de Miss Universo 2025?

A través de redes sociales, es común que diferentes perfiles de Instagram, dedicados a los reinados de bellezas, hagan la transmisión. Si embargo, el canal de YouTube de Miss Universe suele hacer la transmisión en vivo, tan solo basta con buscar en la plataforma de videos la palabra "Miss Universe" e ingresar al canal del certamen de belleza más importante del mundo.

De hecho, en ese mismo canal se encuentran las transmisiones de los anteriores desfiles preliminares. Cadenas internacionales, como Telemundo, también lo suelen transmitir. Haciendo clic aquí.

Cabe mencionar que la final de Miss Universo 2025 se transmitirá por el Canal RCN, desde las 8:00 de la noche del jueves 20 de noviembre de 2025. Se puede descargar gratis la app, haciendo clic aquí.