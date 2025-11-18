Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Miss Universo 2025: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la gala preliminar en Colombia?

Miss Universo 2025 es en Tailandia y tiene una diferencia horaria de 12 horas con Colombia para ver la gala preliminar.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín, Miss Universo
Miss Universo 2025: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la gala preliminar en Colombia? | Foto del Canal RCN.

Como sucede con cada edición de Miss Universo, se transmite la gala preliminar antes del día de elección y coronación de la próxima mujer que adquirirá el título de reina Universal.

Artículos relacionados

¿Cuándo y a qué hora es la gala o desfile preliminar de Miss Universo 2025?

Para este año 2025, la sede de Miss Universo se sitúa en Tailandia, lo que significa que la diferencia de horarios entre países es notoria. En el caso de Colombia, hay una diferencia de 12 horas con Tailandia.

En efecto, Miss Universo ha buscado que la transmisión del desfile preliminar sea en un horario propicio para la región latina, así que en Colombia se puede ver a partir de las 7:00 de la mañana de este miércoles 19 de noviembre de 2025.

Vanessa Pulgarín
Coronación de Vanessa Pulgarín como Miss Universe Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

La gala o desfile preliminar es definitivo, se trata de la última oportunidad que las reinas de todo el mundo tienen para mostrar su impacto escénico. Todas las candidatas posan en traje de playa y de gala.

Respecto al traje de gala, llama la atención el hecho de que algunas candidatas usan el mismo vestido para la final, mientras que, otras cambian el diseño.

Artículos relacionados

¿Cómo y dónde ver EN VIVO la preliminar de Miss Universo 2025?

A través de redes sociales, es común que diferentes perfiles de Instagram, dedicados a los reinados de bellezas, hagan la transmisión. Si embargo, el canal de YouTube de Miss Universe suele hacer la transmisión en vivo, tan solo basta con buscar en la plataforma de videos la palabra "Miss Universe" e ingresar al canal del certamen de belleza más importante del mundo.

De hecho, en ese mismo canal se encuentran las transmisiones de los anteriores desfiles preliminares. Cadenas internacionales, como Telemundo, también lo suelen transmitir. Haciendo clic aquí.

Artículos relacionados

Cabe mencionar que la final de Miss Universo 2025 se transmitirá por el Canal RCN, desde las 8:00 de la noche del jueves 20 de noviembre de 2025. Se puede descargar gratis la app, haciendo clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sofía Avendaño sorprende al mostrar apoyo a Yina Calderón por una inesperada razón Yina Calderón

Sofía Avendaño mostró su apoyo a Yina Calderón en La mansión de Luinny por inesperada razón

Sofía Avendaño sorprendió al confirmar su apoyo a Yina Calderón en La mansión de Luinny y explicó la razón.

Karina García Karina García

Karina García opinó de la "amistad" que hay entre Yina Calderón y La Piry: habló de falsedad

Un programa de radio de República Dominicana interrogó a Karina García, entre las preguntas resonaron los nombres de Yina Calderón y La Piry.

La Jesuu habla de maternidad y sorprende con la cantidad de hijos que quiere La Jesuu

La Jesuu sorprende al confesar la cantidad de hijos que quiere tener

La Jesuu rompe el silencio sobre su futuro familiar y sorprende con la cantidad de hijos que planea tener.

Lo más superlike

Los aspirantes del cuarto grupo de La casa de los famosos 2026 se sinceran. La casa de los famosos

Los aspirantes de La casa de los famosos 3 revelan su situación sentimental en ¿Qué hay pa’ dañar?

Julián Beltrán, ‘Salsa’ y Luchito Humor se sinceraron sobre sus relaciones y sorprendieron al público de ¿Qué hay pa' dañar?

Maluma y Westcol se conocen Maluma

Maluma revela cuáles son sus creencias y su faceta espiritual más profunda

La campaña Navidad Sin Hambre apoya a varias familias del país. Viral

Navidad Sin Hambre: la campaña que une a Colombia para llevar comida y esperanza a miles de familias

Christian Nodal y Angela Aguilar asistieron a la 26.ª edición de los Premios Latin GRAMMY. Christian Nodal

Christian Nodal revela cuántos hijos quiere tener con Ángela Aguilar

Shaira en etapa difícil Shaira

Shaira reveló la etapa más difícil de 2025: estos son sus tips para superar una crisis