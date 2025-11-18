Sofía Avendaño mostró su apoyo a Yina Calderón en La mansión de Luinny por inesperada razón

Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió al confirmar de manera definitiva su apoyo a la polémica influenciadora Yina Calderón en el reality dominicano, La mansión de Luinny, y explicó por qué.

Artículos relacionados Talento internacional Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

¿Por qué Sofía Avendaño apoya a Yina Calderón en La mansión de Luinny?

En un reciente mensaje compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Sofía Avendaño expresó su opinión frente a la popularidad de La mansión de Luinny, un reality de la vida en vivo que lanzó su primera edición con reconocidas figuras del mundo del entretenimiento en diversos países.

Sofía Avendaño revela por qué decidió apoyar a Yina Calderón en La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

Según opinión de Sofía, una de las principales razones por las que consideraba que el reality dominicano era constantemente tendencia en las redes sociales se debía a las ocurrencias de Yina Calderón, y sus constantes interacciones con La Piry, con quien luego de varias rivalidades parece llevársela bien.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló chat con Bad Bunny: esto se dijeron

“Sin herir susceptibilidad, las cosas como son. No es de mis afectos, pero todos los edits y videos virales que salen de ese reality (La mansión de Luinny) en redes en todos está Yina”.

Así mismo, Avendaño expresó que, aunque había muchos detractores de Yina Calderón, había que reconocer que la polémica influenciadora era quien lograba que supuestamente el reality fuera tendencia en redes sociales y estuviera en constante vigencia.

Así fue el apoyo de Sofía Avendaño a Yina Calderón en La mansión de Luinny y la razón que dio. (Foto Canal RCN).

Por tal razón aseguró que quien merecía ganar el programa republicano debería ser la mismísima Yina Calderón, junto a La Piry.

Así que así no la quieran muchos, veo que la pampara y la que a hecho que ese reality suene es ella. Ella y La Piry me encantó verlas, me río demasiado, ellas deberían ganarse eso

¿Sofía Avendaño y Yina Calderón son amigas?

Vale la pena recordar que la relación de Yina Calderón y Sofía Avendaño ha estado marcada por diversas polémicas, siendo la más recordada de ellas su enfrentamiento físico durante la celebración de cumpleaños de Marcela Reyes en 2024.

Artículos relacionados La Jesuu La Jesuu recibe fuerte alerta tras el ataque de su perro a su empleada

A raíz de esto, la reconocida modelo decidió tomar acciones legales en contra de su hermana Juliana Calderón y ella. Sin embargo, esto quedó anulado por ella misma tras salir de La casa de los famosos Colombia en donde tuvo la oportunidad de convivir con Yina.