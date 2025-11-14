La Jesuu recibe fuerte alerta tras el ataque de su perro a su empleada

En las últimas horas La Jesuu se apoderó de la conversación en redes sociales luego de que Dios, su perro de raza Samoyedo, reaccionara agresivo en contra de su empleada, Aleyda, y le ocasionara una fuerte herida en una de sus manos. A raíz de esto, la creadora de contenido recibió diversas alertas al respecto.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la actuación! Falleció reconocido actor quien dejó importante legado en varias producciones

¿Qué le hizo el perro de La Jesuu a su empleada, Aleyda?

En la tarde del jueves 13 de noviembre, La Jesuu reapareció en sus redes sociales con un anuncio preocupante sobre su perrito y su empleada, Aleyda. Comentó que el canino reaccionó de forma agresiva en contra de la mujer sin una razón aparente.

La Jesuu revela el incidente que puso a Aleyda en riesgo. (Foto/ Canal RCN - Freppik)

La situación dejó a Aleyda con una mano inmovilizada, ya que Dior la mordió con fuerza y le provocó una herida considerable. Todo esto fue revelado mientras La Jesuu se dirigía a la clínica más cercana con la mujer para que fuera atendida lo antes posible y para descartar alguna complicación en su movilidad.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se retira de 'La mansión de Luinny': esto fue lo que pasó con la empresaria

Aunque ya pasaron varias horas desde el incidente, La Jesuu aún no ha compartido el parte médico que recibió Aleyda tras ser mordida por su perrito.

¿Cuál fue la fuerte advertencia que recibió La Jesuu tras el accidente con su perrito y su empleada?

Luego de atender de manera urgente la situación con su empleada, La Jesuu publicó varios mensajes de alerta en sus historias de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores. Allí le comentaron que la reacción de Dior podría estar relacionada con un posible maltrato durante su más reciente baño en el spa canino al que fue llevado.

El perro de La Jesuu atacó a Aleyda y terminó en urgencias. (Foto / Canal RCN)

Frente a esto, La Jesuu aseguró que, si realmente ocurrió algo así, crearía contenido para denunciar al establecimiento por los presuntos malos tratos hacia su mascota.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón dedicó emotivas palabras a Karina antes de retirarse de La mansión de Luinny