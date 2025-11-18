Noticias de interés, tendencias y entretenimiento

Maite Perroni attends the 2023 Billboard Latin Music Awards at Watsco Center. Maite Perroni

Maite Perroni sorprende con radical cambio de look y divide opiniones en redes

La actriz y cantante Maite Perroni sorprendió con su aparición en en importante evento junto a Christopher Uckermann.

Gabriela Spanic cambio físico Talento internacional

Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

La actriz Gabriela Spanic se sometió a un nuevo cambio físico y dejó impactados a todos con su transformación.

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy? Christian Nodal

Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy

Christian Nodal recibió su Latin Grammy, pero en medio de su discurso olvidó nombrar a su esposa Ángela Aguilar.

Majida Issa y Geraldine Zivic en La Sustituta Producciones RCN

Majida Issa y Geraldine Zivic en La Sustituta: estos son los personajes con los que sorprenderán

Majida Issa y Geraldine Zivic estarán La Sustituta con personajes claves que se suman a la trama y generan amplias expectativas.

Reconocido cantante falleció a los pocos días de ser arrestado: esto se sabe de su caso Talento internacional

Reconocido cantante falleció a los pocos días de ser arrestado: esto se sabe de su caso

Mateo Carvajal respondió a internauta que lo criticó por decisión con su hijo Mateo Carvajal

Así respondió Mateo Carvajal a mujer que lo criticó por dejar a su hijo colocarse tatuajes

WestCol contó lo que le pasó con Maluma Westcol

WestCol reveló el incómodo momento que vivió con Maluma en los Grammy: “Me dio vergüenza”

Shaira en etapa difícil Shaira

Shaira reveló la etapa más difícil de 2025: estos son sus tips para superar una crisis