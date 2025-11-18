Christian Nodal revela cuántos hijos quiere tener con Ángela Aguilar
Christian Nodal sorprendió al compartir cuántos hijos quiere tener, reafirmando el momento emocional, estable y lleno de amor que vive junto a Ángela Aguilar.
La actriz y cantante Maite Perroni sorprendió con su aparición en en importante evento junto a Christopher Uckermann.
La actriz Gabriela Spanic se sometió a un nuevo cambio físico y dejó impactados a todos con su transformación.
Christian Nodal recibió su Latin Grammy, pero en medio de su discurso olvidó nombrar a su esposa Ángela Aguilar.
Majida Issa y Geraldine Zivic estarán La Sustituta con personajes claves que se suman a la trama y generan amplias expectativas.