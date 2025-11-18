Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Laura Londoño reapareció en redes sociales en medio del tráfico de Bogotá, ¿qué dijo?

Laura Londoño dio detalles de cómo se encuentra tras haberse dado un espacio de las plataformas digitales.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Laura Londoño
Laura Londoño reapareció en redes sociales en medio del tráfico de Bogotá | Foto del Canal RCN.

Luego de haber estado alejada de las redes sociales, la actriz Laura Londoño volvió a aparecer en las plataformas de interacción y saludó a sus seguidores.

A diferencia de otras mujeres de la farándula colombiana, Laura Londoño es de las que se da espacios de los escenarios digitales y decide no publicarlo todo. Sin embargo, es consciente de que las redes sociales son importante en el ámbito artístico.

¿Qué dijo Laura Londoño al reaparecer en redes sociales?

Mediante una historia de Instagram, plataforma en la que cuenta con tres millones de seguidores acumulados, Londoño se pronunció en medio del tráfico de Bogotá, aseguró que volvió a las redes sociales y explicó que no le gusta dar detalles de todo lo que hace en su diario vivir.

Lo anterior porque la actriz indicó que no siempre es bueno comunicarlo todo, sino que, más bien, también es necesario tener espacios de privacidad, así sea una figura pública.

Laura Londoño
Laura Londoño prefiere tener espacios alejados de las redes sociales | Foto del Canal RCN.

"Voy a aprovechar el trancón decembrino para volver, para saludarlos, llevo mucho rato por aquí perdida. No estaba perdida, realmente estaba disfrutando de la vida con todas esas cosas que uno no puede poner en Instagram, porque no todo se puede poner por aquí... Los saludo, les cuento que estoy bien, que estoy feliz y espero que ustedes también", comunicó Laura Londoño.

Adicionalmente, la artista aprovechó para mostrar detalles de su lujoso auto, ya que manifestó que le encanta por su diseño y confort. No obstante, agregó que el carro es robusto y eso es complicado en medio de tráfico de la capital.

 

¿Cómo fue el 2025 de Laura Londoño?

Durante este 2025 Laura Londoño ha tenido una notoriedad laboral, pues su popularidad creció. La colombiana estuvo en distintos proyectos, siendo uno de los más relevantes la serie de Netflix llamada La huésped, la cual protagonizó con su colega Carmen Villalobos.

En dicha producción, la actriz causó sensación porque interpretó junto a Carmen una relación sentimental de mujeres, algo que antes no había hecho. En efecto, la dupla de estrellas colombianas se ganaron los aplausos por su profesionalismo y manera de lograr conectarse con el público.

Laura Londoño, Carmen Villalobos
Laura Londoño rompió el silencio y no se guardó nada sobre cómo es trabajar con Carmen Villalobos | Foto del Canal RCN.
