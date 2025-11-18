Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano decidió hablar de su figura tras críticas: "Lipo, mi reina hermosa"

Acusaron a Aida Victoria Merlano de promocionar una "falsa" figura y ella rompió el silencio sobre su físico.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano decidió hablar de su figura tras críticas | Foto del Canal RCN.

Aida Victoria Merlano apareció en un video en el que aclaró las dudas que genera su figura, ya que tan solo bastaron semanas para que recuperara el físico que tenía antes de estar en embarazo.

Aida Victoria Merlano tuvo a su hijo Emiliano meses atrás y a diferencia de otras mujeres, volvió a adelgazar rápidamente.

En consecuencia, empezaron a decir que la influencer se hizo intervenciones en su figura, así que cansada de que tanto la interroguen, la mujer del Caribe se reveló.

¿Por qué critican la figura de Aida Victoria Merlano?

Hace poco, Merlano subió fotografías que causaron sensaciones, pues tiene su abdomen plano y muchos se cuestionan cómo lo logró.

"Hay muchísimos mensajes de seguidoras decepcionadas después de estas fotos porque dicen que yo estoy promoviendo una expectativa irreal sobre un cuerpo a tres meses de haber parido", contó Aida Victoria Merlano.

La influenciadora señaló que para muchos sus fotografías en redes sociales, presumiendo la figura, están editadas o ella se hizo una intervención y no lo quiere contar.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano volvió a tener el físico que tenía antes de quedar en embarazo | Foto del Canal RCN.

¿Aida Victoria Merlano se hizo intervención después de dar a luz?

De acuerdo con Aida Victoria, los anteriores comentarios no le molestan, pues eso mismo pensó ella cuando vio a la cantante Greeicy recuperar tan rápido su físico después de dar a luz.

"Uno después de parir, obviamente piensa que el cuerpo jamás va a volver a estar igual, error gravísimo", expresó.

Enseguida, la creadora de contenido no tuvo problema alguno en exponer su figura frente al celular, demostrando que no tiene marcas de haberse hecho, por ejemplo, una liposucc1ón.

"Primero, aquí no tenemos lipo, mi reina hermosa, no tenemos ni los punticos ni las cicatrices, de hecho, en la espalda, y bueno, tampoco es Photoshop", sentenció.

Así las cosas, Merlano aseguró que una mujer sí puede parir y quedar mejor que antes, solo se trata de contar con un asesoramiento en el que la base sea la alimentación consciente, el ejercicio, entre otros aspectos.

En el caso de la influencer, usó una metodología eficiente con un plan de alimentación según su peso, estatura y objetivo.

