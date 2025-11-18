Yeferson Cossio revela nuevos detalles de su boda: ¡Habrán 700 personas!

Yeferson Cossio se ha convertido en uno de los nombres más mencionados dentro del mundo digital, pues con tan solo 31 años ha logrado construir una comunidad inmensa en redes sociales.

¿Cómo comenzó el romance entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

Yeferson compartió detalles de su relación con su novia y prometida, Carolina Gómez, la pareja, que lleva más de tres años confesó que lo primero que lo atrajo de Carolina fue su belleza real, más evidente en persona que en redes.

Yeferson Cossio contó cómo empezó su historia de amor con Carolina Gómez y reveló detalles de su esperada boda en 2026. Foto Canal RCN

También se tomó un momento para hablar sobre la percepción pública de su relación y aseguró que, aunque es muy tierno con Carolina fuera de cámara, no siente la necesidad de demostrarlo todo en redes, ya que estas son principalmente su trabajo.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate reveló que Yina Calderón buscó enfrentarla públicamente por una razón inesperada

¿Qué significa Carolina en la vida emocional de Yeferson Cossio?

Yeferson Cossio compartió que siente una profunda paz al pensar en su pareja, una sensación que nunca había experimentado antes, y aunque no solía ser celoso en sus anteriores relaciones, admitió que con Carolina es diferente.

No por desconfianza hacia ella, sino por la actitud insistente de algunos hombres que cruzan límites. Sin embargo, destacó que su novia siempre le ha dado su lugar, manteniendo la relación basada en la seguridad y el cariño mutuo.

Artículos relacionados Kourtney Kardashian Kourtney Kardashian y Travis Barker estarían esperando a su segundo hijo juntos

¿Cuándo será la boda de Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

La fecha tentativa elegida es el 6 de enero de 2026, aunque no descartan moverla unas semanas por temas de agenda y organización, lo que sí está claro es la magnitud del evento, esperan entre 500 y 700 invitados, incluyendo a gran parte de la farándula nacional.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez se casan y revelan todos los detalles de lo que será su boda. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Freepik)

El influenciador también habló sobre su deseo de ser padre, pues, aunque ambos quieren hijos, sienten que aún no es el momento adecuado. Su sueño es tener uno biológico y adoptar otro, especialmente un niño de comunidades afro o del Chocó, un gesto que refleja nuevamente su interés por transformar vidas.