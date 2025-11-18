Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esta es la razón de la caída global de X, Canva, ChatGPT y otras plataformas ¡No es su internet!

Varias plataformas y servicios digitales presentan intermitencia o caída total de sus servicios.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Internet, conectividad
Caída global de internet. (Foto Freepik)

Muchos internautas empezaron a reportar fallas en la mañana del 18 de noviembre en redes sociales y aunque el primer pensamiento y teoría era que podían ser fallas en el internet, esto no es así y la razón es una caída mundial de varias plataformas.

¿Cuál es la razón por la que están fallando redes sociales y páginas web este 19 de noviembre?

Varias de las páginas y plataformas más conocidas que están sufriendo intermitencia o caída total son ChatGPT, X y Canva.

Al parecer, la caída global de estas plataformas tiene que ver con fallas en Cloudflare, un gigante de infraestructura en la nube que da soporte, seguridad y rendimientos a miles de sitios web, además opera como una Red de Entrega de Contenido (CDN) global.

Cloudflare hasta el momento no ha revelado la causa de la falla masiva, sin embargo, aseguró que están investigando y trabajando para solucionar los problemas.

"Cloudflare es consciente de un problema y lo está investigando, con un impacto potencial en varios clientes. Se ofrecerán más detalles a medida que haya más información".

¿Qué es una CDN?

Según explica Microsoft 365 en su web, una red CDN es una red distribuida geográficamente que consta de servidores proxy y de archivos en centros de datos conectados por redes troncales de alta velocidad.

Los servicios en la nube usan redes CDN para almacenar en caché los recursos estáticos más cerca de los exploradores que les solicitan que acelere las descargas y reduzca la latencia percibida del usuario final.

En pocas palabras las CDN se usan para proporcionar descargas más rápidas de contenido genérico para un sitio web o servicio, como archivos, iconos e imágenes.

Internet, WiFi
¿Qué es una CDN y por qué afecta su caída a varias plataformas? (Foto Freepik)
