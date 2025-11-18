Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate reveló que Yina Calderón buscó enfrentarla públicamente por una razón inesperada

Melissa Gate rompió el silencio sobre una propuesta que recibió de parte del equipo de Yina Calderón para ganar notoriedad.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Melissa Gate revela estrategia de Yina Calderón.
Melissa Gate revela estrategia de Yina Calderón para ganar visibilidad. (Fotos Canal RCN)

Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y participante de “La casa de Alofoke”, habló abiertamente sobre su relación con Yina Calderón.

Melissa Gate causa revuelo entre sus seguidores.
Melissa Gate revela que Yina Calderón la buscaba para generar rating. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Melissa Gate sobre las provocaciones de Yina Calderón?

En una conversación con sus compañeros dentro del reality dominicano, la influencer colombiana reveló detalles sobre las arremetidas que recibió por parte de Calderón antes de que esta ingresara a “La mansión de Luinny”, otro programa de convivencia.

Según Melissa, Yina comenzó a provocarla en redes sociales con publicaciones que buscaban generar conflicto.

Incluso, aseguró que Calderón contactó a su mánager para proponerle un enfrentamiento público, con el objetivo de atraer atención y generar contenido viral.

Fue en ese contexto que Melissa decidió compartir su versión de los hechos, señalando que este tipo de estrategias responden a una necesidad constante de mantenerse vigente a través de la polémica.

“Necesitaba rating”, expresó Melissa Gate.

Melissa explicó que Yina suele crear enfrentamientos donde no los hay, y que su comportamiento responde a una fórmula repetida: arremeter, generar ruido y luego mostrarse afectada cuando recibe críticas.

También cuestionó la costumbre de Calderón de opinar sobre el cuerpo de otras personas, sin asumir una postura coherente cuando es ella quien recibe comentarios similares sobre su aspecto.

Artículos relacionados

Melissa Gate se dio a conocer en Colombia por su participación en La casa de los famosos, donde fue una de las finalistas de la segunda temporada junto al cantante Altafulla.

Actualmente, continúa su participación en "La casa de Alofoke", donde ha mantenido una postura firme frente a las polémicas y ha reafirmado su presencia como una voz auténtica dentro del formato.

Su capacidad para generar controversia y su estilo directo la han convertido en una de las protagonistas más visibles del reality.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los compañeros de Melissa Gate ante su versión de las provocaciones y enfrentamientos con Yina Calderón?

La actitud de Melissa generó diversas reacciones dentro del reality. Algunos compañeros mostraron sorpresa ante los detalles compartidos, mientras otros respaldaron su postura, reconociendo que este tipo de situaciones son comunes en personajes como Yina Calderón.

Melissa Gate arremete contra Yina Calderón.
Melissa Gate asegura que Yina Calderón se inventa los enfrentamientos con otros influenciadores. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Jesuu habla de maternidad y sorprende con la cantidad de hijos que quiere La Jesuu

La Jesuu sorprende al confesar la cantidad de hijos que quiere tener

La Jesuu rompe el silencio sobre su futuro familiar y sorprende con la cantidad de hijos que planea tener.

Miss Colombia, Miss Venezuela Miss Universo

Miss Colombia y Miss Venezuela se enfrentan en entrevista por pregunta de quién es la arepa

Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, y Miss Venezuela, Stephany Abasali, contaron sus sentir frente a los micrófonos.

Yeferson Cossio Yeferson Cossio

Yeferson Cossio revela nuevos detalles de su boda: ¡Habrán 700 personas!

Yeferson Cossio abrió su corazón para hablar de su relación con Carolina Gómez, su apoyo emocional y los planes para una boda multitudinaria en 2026.

Lo más superlike

Los aspirantes del cuarto grupo de La casa de los famosos 2026 se sinceran. La casa de los famosos

Los aspirantes de La casa de los famosos 3 revelan su situación sentimental en ¿Qué hay pa’ dañar?

Julián Beltrán, ‘Salsa’ y Luchito Humor se sinceraron sobre sus relaciones y sorprendieron al público de ¿Qué hay pa' dañar?

Maluma y Westcol se conocen Maluma

Maluma revela cuáles son sus creencias y su faceta espiritual más profunda

La campaña Navidad Sin Hambre apoya a varias familias del país. Viral

Navidad Sin Hambre: la campaña que une a Colombia para llevar comida y esperanza a miles de familias

Christian Nodal y Angela Aguilar asistieron a la 26.ª edición de los Premios Latin GRAMMY. Christian Nodal

Christian Nodal revela cuántos hijos quiere tener con Ángela Aguilar

Shaira en etapa difícil Shaira

Shaira reveló la etapa más difícil de 2025: estos son sus tips para superar una crisis