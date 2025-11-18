Melissa Gate reveló que Yina Calderón buscó enfrentarla públicamente por una razón inesperada

Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y participante de “La casa de Alofoke”, habló abiertamente sobre su relación con Yina Calderón.

Melissa Gate revela que Yina Calderón la buscaba para generar rating. (Fotos Canal RCN)

¿Qué dijo Melissa Gate sobre las provocaciones de Yina Calderón?

En una conversación con sus compañeros dentro del reality dominicano, la influencer colombiana reveló detalles sobre las arremetidas que recibió por parte de Calderón antes de que esta ingresara a “La mansión de Luinny”, otro programa de convivencia.

Según Melissa, Yina comenzó a provocarla en redes sociales con publicaciones que buscaban generar conflicto.

Incluso, aseguró que Calderón contactó a su mánager para proponerle un enfrentamiento público, con el objetivo de atraer atención y generar contenido viral.

Fue en ese contexto que Melissa decidió compartir su versión de los hechos, señalando que este tipo de estrategias responden a una necesidad constante de mantenerse vigente a través de la polémica.

“Necesitaba rating”, expresó Melissa Gate.

Melissa explicó que Yina suele crear enfrentamientos donde no los hay, y que su comportamiento responde a una fórmula repetida: arremeter, generar ruido y luego mostrarse afectada cuando recibe críticas.

También cuestionó la costumbre de Calderón de opinar sobre el cuerpo de otras personas, sin asumir una postura coherente cuando es ella quien recibe comentarios similares sobre su aspecto.

Melissa Gate se dio a conocer en Colombia por su participación en La casa de los famosos, donde fue una de las finalistas de la segunda temporada junto al cantante Altafulla.

Actualmente, continúa su participación en "La casa de Alofoke", donde ha mantenido una postura firme frente a las polémicas y ha reafirmado su presencia como una voz auténtica dentro del formato.

Su capacidad para generar controversia y su estilo directo la han convertido en una de las protagonistas más visibles del reality.

¿Cómo reaccionaron los compañeros de Melissa Gate ante su versión de las provocaciones y enfrentamientos con Yina Calderón?

La actitud de Melissa generó diversas reacciones dentro del reality. Algunos compañeros mostraron sorpresa ante los detalles compartidos, mientras otros respaldaron su postura, reconociendo que este tipo de situaciones son comunes en personajes como Yina Calderón.