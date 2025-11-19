Marcela Reyes dejó sin palabras al mostrar el lujoso regalo que le dio a su hijo Valentino

La reconocida empresaria y DJ colombiana Marcela Reyes sorprendió a su pequeño hijo con un lujoso regalo que él había pedido con anterioridad. Aunque el detalle en sí captó la atención de sus seguidores, el trasfondo terminó generando todo tipo de reacciones positivas, pues muchos se mostraron conmovidos.

¿Cuál fue el lujoso regalo con el que Marcela Reyes sorprendió a su hijo?

Por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Marcela Reyes enseñó el lujoso regalo con el que decidió sorprender a su pequeño hijo, Valentino.

Marcela Reyes mostró el lujoso regalo que le dio a su hijo Valentino. (Foto Canal RCN).

Se trata de una llamativa cadena de oro con un gran dije decorado con diamantes que forman unos cascos característicos de los DJs, además de la frase “DJ Valentino”. Según comentó, decidió darle esta sorpresa luego de una larga jornada laboral en la que atendió varias de sus obligaciones.

“Luego de trabajar y de hacer reuniones muy importantes, quise sacar un tiempo para darle una sorpresa a mi hijo, quien nos pidió algo hace unos días. ¿Te acuerdas, mi amor, que querías una cadena porque querías ser el mejor DJ del mundo? ¡Mira!”

¿Por qué Marcela Reyes decidió sorprender a su hijo con un lujoso obsequio?

En medio del emocionante momento en el que el menor se mostró bastante feliz por el regalo que acababa de recibir de su madre, Marcela Reyes explicó las razones detrás de este detalle.

Marcela Reyes detalló el lujoso obsequio que eligió para su hijo Valentino. (Foto Canal RCN).

Más allá de ser un accesorio costoso, el obsequio representaba los sueños de Valentino y funcionaba como un incentivo para que se enfocara en lo que desea ser cuando crezca, así como en el trabajo que está realizando en esta etapa.

"Hoy lo sorprendimos, porque queremos potencializar su sueño de ser un gran artista (…) Es un regalo que quiero que incentive mucho lo que él quiere ser, para que se proyecte mucho mejor".

Además de esto, Marcela Reyes aprovechó el momento para enviarles un mensaje a sus seguidores e invitarlos a esforzarse por el bienestar de su familia.